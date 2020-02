MYQ, la aplicación que integra las herramientas digitales

Una regla básica en nuestros tiempos digitales es que los procesos en empresas, oficinas y negocios se optimizan y mejoran sustancialmente cuando las herramientas tecnológicas que se utilizan se complementen entre sí.

Esta integración de soluciones es un requisito fundamental si también se desea reducir costos.

No obstante, alcanzar una integración total de herramientas digitales no es tan sencillo como parece, pues en muchas ocasiones nos encontramos con que las aplicaciones no son compatibles y que, al intentar hacer que todas funcionen a la vez, se afecta el flujo de trabajo.

Ante ello, una de las mejores formas de tener herramientas conectadas y que automaticen los procesos es utilizar una aplicación que, por sí misma, incluya todas las funciones necesarias útiles para tu oficina u empresa.

Con el propósito de tener todas las aplicaciones necesarias en una sola, surge MYQ, la aplicación de negocio de Kyocera, empresa japonesa líder mundial en impresión y gestión de documentos, cuya característica principal es que simplifica los procesos internos.

Además, esta solución digital ayuda al usuario con la administración de documentos y equipos multifuncionales, con lo que logra que el flujo de trabajo se agilice y que la labor logística sea más sencilla.

¿CÓMO AYUDA MYQ?

Documentos seguros y protegidos. Tiene la opción de verificar la identidad del usuario con el uso de un PIN o identificación. Iniciar sesión en la plataforma requiere de autorización, lo que la hace mucho más segura para proteger la información disponible.

Asimismo, al centralizarse todos los procesos en esta aplicación se tiene más control de lo que sucede con los documentos y empresa. Es decir, no solo brinda rapidez en los procesos, sino que también ayuda a proteger información interna de forma más directa y fácil.

A la mano cuando se desee. Un colaborador pierde mucho tiempo yendo hasta donde está el equipo multifuncional y esperar a que le toque su turno de imprimir o sacar una copia. Por eso MYQ permite acceder a todos los equipos a todos los usuarios. Lo que significa que, desde donde sea que estés, puedes mandar a imprimir los documentos sin perder tiempo en el proceso.

Asimismo, la disponibilidad de los equipos será visible para los colaboradores, lo que te permitirá optimizar el tiempo que lleva ejecutar una tarea.

A tu modo. Sin importar tus necesidades en administración de documentos, MYQ te da la oportunidad de personalizar la aplicación para adecuarse a la forma en que tu empresa funciona. Cambia funciones y haz que la solución esté perfilada a tu industria o al número de trabajadores en tu compañía.

Procesos automatizados. El simple hecho de tener tus documentos en la nube ya automatiza la creación y acceso a ellos. Pero le debes agregar la integración de envío de correos electrónicos, impresión de archivos y escaneo de documentos, lo cual también puede ser automatizado con MYQ.

Estas funciones ahorran tiempo y dinero, por lo que resultan en una mayor rentabilidad. Por eso las tendencias en negocios apuntan a la automatización, ya que hace que los procesos fluyan y los colaboradores puedan enfocarse en tareas importantes y no en procesos mecánicos.

Se usa fácilmente. Ninguna tecnología funciona si los usuarios no la pueden usar. Por eso la accesibilidad a las herramientas es parte fundamental del éxito. MYQ fue creada para que los administradores puedan usarla con facilidad y que cada colaborador logre integrarse con otras áreas sin necesidad de tener a un desarrollador a su lado.

¿Y SUS CARACTERÍSTICAS?

Compatibilidad: aplicación desarrollada para dispositivos Kyocera y multimarca.

Requisitos del sistema operativo: MS Windows (2008+). Imprime desde Windows, Linux y SAP, entre otros.

Opciones de autentificación: admite PIN, chip de contacto o tarjetas con más de 60 tecnologías RFID.

Usuarios ilimitados: licencias basadas en la cantidad de dispositivos.

