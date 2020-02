Los caballeros, el terror de La maldición renace y Sonic en la cartelera

¿Qué estrena la Cartelera?

La llegada del fin de semana ha traído como regalo del Día del amor y la amistad una canasta variada de estrenos. Habrá terror (La maldición renace), blockbusters (Sonic: la película), comedia (Loco por ti, Los caballeros), thriller (Rencor tatuado) y un viaje espiritual por el lado más profundo de Estados Unidos (La montaña).

¿Cuál se les antoja?

Rencor tatuado (2018)

Dirección: Julián Hernández

Protagonizan: Diana Lein, Irving Peña, Giovanna Zacarías, Mónica del Carmen

Sinopsis: Historia ubicada en la violenta e ingobernable CDMX de los años 90, donde un grupo de mujeres violadas busca venganza a través de Aída (Diana Lein), una justiciera que seduce, narcotiza y tatúa a los violadores para que nunca olviden su crimen.

La reseña: “Rencor tatuado cuenta con una sola certeza: la de su inestabilidad. Es así como la trama de la película oscila con la misma labilidad de una psique rota, labilidad que se extiende a los cambios en el tono de la película, el género dramático e incluso la fotografía, a cargo del estupendo cinefotógrafo Alejandro Cantú, quién tal como en El diablo entre las piernas (Arturo Ripstein, 2019), usa un prístino blanco y negro para exponer aristas y rincones que la fotografía a color a veces no alcanza a descubrir.” Seguir leyendo.

La entrevista: “Para cada película me planteo lo mismo: cómo encontrar una nueva manera de ver y contar, aunque en eso se me vaya todo. Roberto siempre me dice ‘para qué te complicas’. Aprendí, también, después de trabajar con un guión de hierro, un guión de shooting, donde hacía la planeación de la película, a hacer eso y llegar al rodaje, con esa base para no quedarle mal a la gente que viene a trabajar, puedo decir ‘que ocurra lo que tenga que ocurrir'”. Seguir leyendo.

La montaña (The Mountain, 2019)

Dirección: Rick Alverson

Protagonizan: Tye Sheridan, Jeff Goldblum, Hanna Gross, Denis Lavant, Udo Kier

Sinopsis: La nueva y fascinante película del norteamericano Rick Alverson se construye en torno a la figura del polémico médico Walter Freeman, que en la década de 1950 hizo carrera defendiendo a ultranza los beneficios de la psicocirugía. Freeman está interpretado por el siempre magnético Jeff Goldblum, que insufla al personaje, un mujeriego borrachín, un aire excéntrico y pintoresco.

La reseña: “Rick Alverson trabaja por segunda ocasión con el cinefotógrafo mexicano Lorenzo Hagerman logrando un trabajo con una gran presencia visual y desde una búsqueda de los lugares poco explorados de las imágenes del cine estadounidense estadounidense. Sus encuadres, distantes y en tonalidades frías, contrastan con las paletas cálidas y de colores pastel de la segunda mitad de siglo. Este punto de partida es fundamental para tratar de darle un cuerpo histórico a una obra que deambula narrativamente.” Seguir leyendo.

La entrevista: “El tema particular del formato, el 4:3, nos permitía esta cercanía con los personajes, al mismo tiempo que podíamos ver el cuerpo completo de cada uno de ellos. Una cercanía con una amplitud simultánea, trabajando en espacios pequeños y con la diferencia en altura entre Jeff Goldblum y Tye Sheridan, esto resolvía el encuadre de una forma muy delicada. Logrando esa intimidad que Rick quería desde que escribió el guión.” Seguir leyendo.

La maldición renace (The Grudge, 2020)

Dirección: Nicolas Pesce

Protagonizan: Demian Bichir, John Cho, Andrea Riseborough, Lin Shaye

Sinopsis: Una casa encantada por un espíritu vengativo maldice a todos aquellos que entran en el lugar, llevándolos a tener una muerte violenta.

La reseña: “La maldición renace nunca termina por decidirse por uno de los dos caminos planteados, decantándose por un desarrollo similar al de cualquier otra película de fantasmas y casas embrujadas genérica, incluso dejando de lado las características que destacar a Kayako –es reemplazada por una serie de figuras bastante intercambiables y de caprichoso comportamiento, dependiendo de dónde necesite el guión un scare jump.” Seguir leyendo.

Los caballeros (The Gentlemen, 2020)

Dirección: Guy Ritchie

Protagonizan: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Hugh Grant

Sinopsis: Un hombre de negocios, de nacionalidad británica, que ha triunfado gracias al tráfico de drogas, decide vender su imperio a una dinastía de billonarios de Oklahoma. Sin embargo, su partida no es aceptada del todo por muchos clientes de este, que intentarán impedir el acuerdo a toda costa en una lucha que enfrentará al modo antiguo de traficar contra su novedoso oponente.

Amor a segunda vista (Mon inconnue, 2019)

Dirección: Hugo Gélin

Protagonizan: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche

Sinopsis: Durante la noche, Rafael se encuentra inmerso en un mundo donde nunca ha conocido a Olivia, la mujer de su vida. No sabe cómo va a recuperar a su esposa ya que se ha convertido en un completo desconocido.

Loco por ti (2020)

Dirección: Diego Kaplan

Protagonizan: Jaime Camil, Sandra Echeverría, Brian Baumgartner, Ana Belena

Sinopsis: Jess es una ejecutiva de marketing de una empresa de tequila que se enamora de Hank, un galán encantador, dueño de una tienda de colchones. El encanto, sonrisa seductora y buena apariencia de Hank convencen a Jess que es el “hombre de sus sueños”, pero lo que él no le ha dicho es que padece múltiples trastornos por los que toma una variedad infinita de medicinas. La noche en que Hank decide revelarle este secreto a Jess, ella lo sorprende con una invitación para que la acompañe a un retiro de su trabajo a un resort que está en una isla remota, a lo cual él acepta sin pensarlo dos veces. Sorprendido por el repentino próximo paso en su relación, él decide guardar su secreto un poco más. Al llegar a la isla, Hank se horroriza al descubrir que olvidó sus medicinas. En medio de la locura y situaciones divertidas, Hank tratará de salvar su relación con Jess. Además, debe de controlar su comportamiento para que esto no afecte el ascenso que ella tanto anhela. ¡Jess se verá entre la espada y la pared y tendrá que decidir si escuchar a su corazón…o a su cabeza loca de amor!

Sonic: la película (Sonic, The Hedgehog, 2020)

Dirección: Jeff Fowler

Protagonizan: James Marsden, Jim Carrey, Neal McDonough, Adam Pally

Sinopsis: Sonic, el descarado erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos de Sega, vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski. Sonic y Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik, que intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo.