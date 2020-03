Actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza es asesinado en la colonia Portales

El actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza y otras dos personas murieron este sábado por un ataque con arma de fuego en la colonia Portales, confirmaron autoridades de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó el sábado en un comunicado que una persona disparó contra dos hombres y una mujer y después intentó suicidarse en la calle Balboa de la colonia Portales Norte en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la dependencia, el presunto responsable atacó a las tres personas y fue encontrado dentro de un domicilio, antes de que se le trasladara a un hospital.

Según dijeron autoridades ministeriales a Animal Político, las primeras investigaciones sugieren que el ataque se originó por la presunta disputa de una propiedad, que habría invadido el actor.

Mendoza fue la voz de Gohan en la serie animada Dragon Ball, de Dexter en El laboratorio de Dexter, de Sheldon Cooper en La teoría del Big Bang, entre otras.

El también actor de doblaje Mario Castañeda lamentó en su cuenta de Twitter la muerte de su colega.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso… Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día triste… — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020

