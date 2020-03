Administrar tus documentos óptimamente es más fácil de lo que piensas

Si tus colaboradores no usan de forma correcta las herramientas digitales, muy difícilmente obtendrás buenos resultados con la gestión de documentos en línea. Si el equipo no recibe la capacitación suficiente en tecnología terminará por no usarla y seguirá utilizando sus antiguas y obsoletas formas de trabajo.

Por ello es necesario comprender al colaborador y crear un plan de capacitación que lo haga sentir cómodo y seguro.