AMLO mantiene agenda y encabeza evento con decenas pese a COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su agenda de eventos y al de este miércoles, el Aniversario 82 de la Expropiación Petrolera en la Torre Pemex de la Ciudad de México, acudieron decenas de personas, sentadas una al lado de la otra.

Lo anterior, pese a que las autoridades de Salud han recomendado aplicar medidas como guardar una distancia de al menos metro y medio entre personas, para evitar contagios de COVID-19.

El presidente López Obrador prometió que en el evento de este miércoles y en los que tiene previstos para el fin de semana de Oaxaca se buscaría tener la menor participación posible de gente, “para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida”.

Sin embargo, las imágenes que difundió la propia presidencia sobre el evento de conmemoración muestran que los asistentes, entre funcionarios y trabajadores petroleros, estuvieron sentados codo a codo. Un honor haber asistido a la histórica celebración del 82 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Con el presidente @lopezobrador_ y los colegas del @GobiernoMX pic.twitter.com/9sVi6lvk8Q — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) March 18, 2020 López Obrador continuó con el saludo de mano, pese a que la recomendación de Salud es evitarlo, para evitar contagios del virus. En las imágenes, se observa el momento en que saludó así al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y al director de Pemex, Octavio Romero. En una conferencia de prensa el pasado 14 de marzo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó por qué es necesario guardar una distancia de metro y medio, para evitar contagiarse o contagiar a otros de COVID-19. Un mecanismo importante de transmisión, dijo, son las gotas de saliva. “Esas no son tan microscópicas, a veces se pueden ver”, mencionó. “Lo mismo, cuando uno habla, tose, grita o canta, las gotas se proyectan, ¿a qué distancia?, en promedio a unos tres metros, difícilmente más de tres metros, aun si yo diera un estornudo fuerte, ustedes que están aproximadamente a seis metros en la primera fila (le dijo a los asistentes a la conferencia en Palacio Nacional) no les llegaría, mucho menos a los que están atrás, pero personas que estuvieran más cerca si yo estornudo hacia este lado les va a llegar a ellas y a ellos”, agregó. Este 18 de marzo, el país superó la cifra de los 100 contagios de COVID-19, enfermedad que ha provocado la muerte en el mundo de más de 8,700 personas. El presidente López Obrador ha enfrentado críticas porque en medio de la emergencia por la pandemia no ha detenido sus giras o eventos, incluso abrazando y besando a la gente que se le acerca a saludarlo. Un video incluso mostró cómo el jefe del Ejecutivo se negó a ponerse gel antibacterial, antes de iniciar su conferencia mañanera, pese a que ha sido una recomendación de cuidado básico el lavarse las manos constantemente. Ante las críticas, el mandatario federal ha respondido que detendrá sus eventos cuando López-Gatell se lo indique, cuando sea el momento, ya que de momento el país sigue en la fase 1 de transmisión de la enfermedad, y solo se han dado contagios importados, es decir, de personas que viajaron al extranjero y luego fueron diagnosticadas en México. Cuestionado por la prensa sobre por qué López Obrador no se ajusta a las recomendaciones de sana distancia y de evitar los saludos de mano o besos, López-Gatell mencionó que “la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”, lo que también provocó críticas en redes sociales y de la oposición, señalando que el presidente debería dar un ejemplo de los cuidados necesarios para enfrentar la pandemia.