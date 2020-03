AMLO revira a Bienestar y rechaza renuncia del coordinador de Sembrando Vida

Javier May, coordinador del programa social Sembrando Vida, seguirá al frente de la coordinación de este programa, porque no aceptó la renuncia que presentó el lunes, dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto después de que no aceptó su renuncia.

En un documento dirigido a los coordinadores de Sembrando Vida, May expresó que no hay condiciones para continuar en el puesto.

Esto, según dijo, porque “la Secretaria de Bienestar ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa”.

El presidente reviró a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, por haber publicado, sin su autorización, un decreto en el que retiraba todas sus facultades al responsable del programa Sembrando Vida, por lo que indicó que se revertirá.

López Obrador dijo que la funcionaria actuó de manera unilateral al publicar una disposición que le permitía quedarse al frente de uno de los programas más emblemáticos de su Gobierno.

Dijo que May “sí se va a quedar, ha hecho un buen trabajo, es de primera”. Hay diferencias, resaltó, pero prefiero “mujeres, hombres, libres con criterio”.

Añadió que las diferencias fueron el decreto publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación, pero “no fue consultado. Se va a revertir, y tampoco va a haber la renuncia”.