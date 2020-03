Asesor de soluciones: una figura imprescindible en toda empresa

Es imposible mejorar algo si previamente no se sabe qué es lo que no funciona o qué está dañado. Lo mismo sucede en las empresas, negocios u oficinas, cuyos procesos administrativos hoy en día se conducen de manera más eficiente cuando se echa mano de las soluciones digitales adecuadas.

Soluciones digitales es todo aquello que se integra en los sistemas tecnológicos y de administración de una organización. No obstante, aunque en apariencia parece muy sencillo, lo ideal es que la empresa, sea del giro que sea, se asesore, delegue tareas y aproveche las ventajas que ofrece el trabajar con un orientador tecnológico, lo cual a la vez permitirá a los directivos concentrarse particularmente en los objetivos propios de su negocio.

Si consideramos las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la productividad de las empresas es 6.3 veces superior al de las microempresas y 2.9 mayor al de las medianas empresas debido, principalmente, al aprovechamiento que tienen de las tecnologías de la información y comunicación, las cuales les permiten generar mejores estrategias y aprovechar al máximo sus rendimientos.

No obstante, no basta con que la empresa cuente con tecnología para asegurar su éxito, pues si esta no es correctamente aplicada, la inversión digital no traerá los beneficios esperados. Por ello aquí insistimos en que el asesor de soluciones es una figura que no debe faltar en ninguna organización.

Empero, antes de contratar a un asesor debes saber qué aspectos esenciales tomar en cuenta para elegirlo. Los expertos de la empresa japonesa Kyocera, líder mundial en impresión y gestión de documentos, nos comparten la siguiente guía que te ayudará a tomar la mejor decisión.

Pondrá a tu disposición un diagnóstico de lo que tu empresa requiere. Requieres estar muy atento a la información que te solicitan las empresas que ofrecen soluciones administrativas. Si estamos hablando de un asesor listo para cumplir la tarea, fundamentalmente deberá solicitar información sobre tu empresa o, en el mejor de los casos, ofrecerse a realizar un diagnóstico.

Nadie podrá resolver tus problemas administrativos si no conoce qué necesitas y por qué. Muchos asesores se dedican a vender sus servicios sin primero hacer un verdadero trabajo de asesoramiento. Las empresas asesoras que trabajan sin diagnóstico te harán arrepentirte de la inversión y no serán capaces de cumplir tus objetivos. Por ello, siempre incluye en tu lista de requisitos que la empresa tome en cuenta conocer tus procesos, fortalezas y debilidades.

Su mentalidad estará enfocada en los números. Un asesor de soluciones confiable es aquel que puede cumplir objetivos medibles. Medir la efectividad del servicio en un periodo determinado se logra solo con un seguimiento apropiado de los clientes, lo que significa que no solo te brindará la solución y se despedirá, sino que evaluará de forma constante cómo están funcionando sus soluciones en tu empresa.

¿Qué beneficios medibles estás obteniendo? Esta es la pregunta luego de contratar un servicio o implementar una nueva solución. Es la única forma de saber si la inversión está generando un retorno.

Procurará tu empresa como si fuera suya. Las empresas que brindan soluciones administrativas o empresariales deben ser flexibles y capaces de adaptar sus servicios a las necesidades de sus clientes. Esto no significa que deben inventar una nueva solución exclusiva para tu empresa, sino que sus soluciones puedan modificarse lo suficiente para cumplir con lo que necesita la compañía. Su metodología de trabajo debe ser abierta y receptora a cambios, porque cada problema tiene sus características y es necesario que las soluciones se puedan personalizar para resolverlo.

Privilegiará la comunicación. Desde el primer momento es fácil identificar si el asesor está dando el debido seguimiento a tu proceso de compra, medir cuánto tiempo se toma en responder tus inquietudes y cuáles son los canales de comunicación que utiliza.

No se trata de ir a sus oficinas y ver todos los procesos internos, pero existen señales que pueden hablarte sobre su efectividad de comunicación. Por ejemplo, si todos los asistentes a la reunión manejan la misma información hacia el cliente o si envían memoria de reunión. La comunicación efectiva es la diferencia entre una atención al cliente de calidad y una deficiente.

Sus cobros son justos. Haz una investigación previa de las tarifas en el mercado y siempre cotiza con distintas empresas para monitorear cuánto vale lo que pides. Una vez que tengas una idea de los precios será posible reconocer una oferta demasiado cara o una justa. Tampoco olvides que lo barato puede salir caro.

Antes de irte por el presupuesto más accesible evalúa todos los puntos abordados. No dejes que un precio comprometa los resultados que deseas lograr.

INVESTIGA PREVIAMENTE

No está de más recomendarte que, antes de que contrates a un asesor de soluciones, realices una búsqueda de referencias. Esta tiene la finalidad de comprobar la calidad de lo que se necesita a través de la experiencia que han tenido otras empresas o personas.

Esa es la razón por la cual, cuando una compañía tiene una larga lista de clientes satisfechos, confiamos en lo que nos puede ofrecer. En este sentido, la experiencia es clave para determinar si esa empresa está preparada para resolver los retos de los contratantes, ya que demuestra adaptabilidad y capacidad.

Sin embargo, cuando se habla de tecnología se necesita algo más que ser especialista. Para nadie es un secreto que la experiencia con la que cuenta un asesor de soluciones digitales es muy importante para saber si posee los conocimientos y herramientas adecuadas para trabajar con tu industria y el tamaño de tu empresa.

Comienza a proteger tu información →