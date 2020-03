Intento de asalto desata una balacera con policías cerca de Torre Diana

Un intento de asalto a un hombre de nacionalidad rusa desató una balacera este martes cerca de la Torre Diana, una zona de constante tránsito de personas en el centro de la Ciudad de México.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad capitalina informó que uno de sus policías, al hacer un recorrido para vigilar negocios entre las calles Río Misisipi y Río Lerma, se dio cuenta de que un hombre con un arma de fuego amagaba al conductor de un automóvil.

Le pidió que bajara el arma.

Entonces, “el probable delincuente, al notar la presencia policial realiza dos detonaciones en contra del uniformado, quien al estar en riesgo su vida repelió la agresión”.

Los disparos provocaron lesiones al pasajero de un vehículo de servicio de taxi por aplicación digital, que se encontraba detenido por el semáforo.

“Resultó con un rozón de bala en la mejilla del lado izquierdo, por lo que de inmediato se solicitaron los servicios de emergencia”, detalló la Policía.

“El agresor también resultó herido y huyó a bordo de una motocicleta, por lo que efectivos de la SSC en coordinación con personal del Centro de Comando y Control C2 realizan su búsqueda”, agregó.

En uno de los vidrios de la Torre Diana se observó uno de los impactos de bala. Dentro de ese edificio, una mujer grabó un video donde ella y otras personas buscaron protegerse de los balazos.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO pic.twitter.com/7NizE1Pf2g

— out of context Paulina (@paoopalooza) March 10, 2020