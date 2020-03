Psiquiatras y dentistas anticipan cancelaciones de consultas por COVID-19

La doctora Verónica García es psiquiatra y sabe que si se vienen días de cuarentena por la pandemia del Covid-19, sus pacientes menos que nunca se pueden quedar a medio tratamiento. Por eso, ha empezado a organizarse para poder atenderlos por videollamada, sin que tengan que acudir a su consultorio, en la Colonia del Valle de la Ciudad de México.

“Dejar a un paciente en medio de un proceso es muy difícil, lo pueden vivir con mucha ansiedad. La idea es continuar con el apoyo y trabajo aún a distancia”, comenta.

En estos días, que todavía México está en la primera fase de la epidemia pero se empieza a recomendar limitar las salidas de casa, todavía no ha tenido cancelaciones de citas. Lo que sí ha sentido es que ya no tiene solicitudes de pacientes nuevos.

A unas cuadras de ahí, el dentista Aurelio Gamerdinger asegura que esta semana sigue trabajando y recibiendo gente con normalidad, y aunque todos hablan del nuevo coronavirus, la mañana de este martes atendió a dos pacientes, como de costumbre. Lo que le preocupa, es el golpe a la economía que pueda haber si se tienen que cerrar negocios.

“Para mí, la situación ha estado tranquila, no he tenido muchísima gente, pero nadie me ha cancelado. Pero sí va a haber (cancelaciones), porque hay mucha gente que es muy aprehensiva y ya no quiere salir… Otros, pues como cuando están de vacaciones, la gente cancela porque tienen a los niños en la casa, luego muchas señoras son las que cancelan. Pero ahorita como que todavía es pronto”, señala.

“Lo que me tiene preocupadísimo es la cuestión económica, cómo se va a poner. Eso me parece más grave que el coronavirus. Veo cómo están en Europa, anunciando medidas económicas. Entonces ahorita todavía no, pero sí va a afectar; eso no tiene remedio”.

En los consultorios dentales “Sonrisas mexicanas” del Monumento a la Revolución, no parece haber preocupación, pues hay cola y otros pacientes también esperan turno sentadas en las jardineras de la plaza. A la entrada, un letrero advierte que solo se permiten 20 personas dentro de la sala de espera, para evitar aglomeración.

Además tienen que pasar una revisión antes de ingresar. Para ello, hay dos chicas con uniforme médico, cubrebocas y guantes recibiendo a la gente. Julio Muñoz, que agenda citas, explica que están tomando medidas extra de higiene y detección de posibles pacientes con riesgo en las siete sedes que tienen en la Ciudad de México, más la de Toluca y la de Puebla.

“Cubrebocas, uso de guantes; de igual manera, antes de pasar a generar turnos se está verificando que los pacientes no cuenten con algún tipo de enfermedad respiratoria. Es decir, no pasan directamente con la doctora, sino que cuando se generan turnos se les hace un pequeño cuestionario, se les hace preguntas de si es que han tenido enfermedades respiratorias, si es que tienen gripa o alguna otra enfermedad, para en ese caso se les comente que no pueden ingresar a consulta”, detalla.

Hasta ahora, no han tenido que rechazar a alguien por mostrar síntomas de enfermedad. Tampoco han tenido cancelaciones, aunque sí mucha gente llama para preguntar si su cita sigue adelante como la tenían agendada.

En el Hospital de Torre Médica de la Colonia Tabacalera también se notan las medidas extra: cada persona que entra tiene que acercarse al bote con gel desinfectante que hay en recepción y limpiarse las manos. En recepción cuentan que les dieron la indicación de detectar si alguien llega con tos o síntomas del Covid-19, para que no entre y más bien sea revisado directamente en urgencias.

En la sala de espera, algunas personas aguardan, pero otras prefieren hacerlo al aire libre, en unas bancas que tiene la entrada del hospital. Aunque el personal asegura que por ahora las consultas siguen fluyendo con normalidad.