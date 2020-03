Sanción administrativa o hasta penal, para quien incumpla cierres: Ebrard

Al declararse emergencia sanitaria por COVID-19 en México, el canciller Marcelo Ebrard dijo este lunes que habría sanciones administrativas o incluso penales para aquellos que incumplan con cierres de instalaciones y provoquen contagios de COVID-19.

“¿Qué sucedería con quien se oponga o abra o diga: ‘A mí no me importa’ Bueno, pues habrá desde sanciones administrativas que te pongan una multa, una clausura, hasta inclusive, si se puede, si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso alguien se contagió, pues puedes tener hasta responsabilidades penales”, respondió Ebrard a la pregunta sobre si habría sanciones a la iniciativa privada, por no parar las actividades que no son consideradas esenciales.

– Perdón, pero ¿pueden hacer este tipo de sanciones a las empresas?, le insistió una periodista.

“Son diferentes, unas son a las razones sociales y otras a las personas físicas que hagan las cosas, porque depende de qué estemos hablando, pero diría que en general quien se oponga en cuanto a sí seguir sus actividades a pesar de que está impedido, pues se hace acreedor a sanciones administrativas que van desde que te clausuren el lugar, te pongan una multa y, lo más grave, que te impongan una sanción de corte penal para un caso muy extremo”, agregó.

30_03_2020_VES Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). https://t.co/o1qYscecFR — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) March 31, 2020

Hasta ahora, dijo Ebrard, el gobierno mexicano ha encontrado respaldo de la iniciativa privada, a las medidas para tratara de contener la epidemia.

“Es mejor actuar ahora, como se dice, por razones de salud, pero también por razones de la economía. Entre más efectivo sea este mes, de guardarnos todos, más pronto regresaremos a la normalidad”, señaló Ebrard.

Este lunes el Consejo de Salubridad General aprobó la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 en México.

Entre las medidas, está la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.

En la lista de actividades esenciales, según lo informado por autoridades de Salud, están: distribución y venta de energéticos, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.

Servicios de transportes de pasajeros y carga; producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de

mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación.

En cuanto a las empresas y sus trabajadores, Ebrard dijo que al ser una emergencia sanitaria y la ausencia de los trabajadores para evitar contagios sería por una causa de fuerza mayor, no aplica el que se limite su salario y solo se les dé una indemnización, durante el mes de cierre de actividades no esenciales.

“No se les puede privar de su salario este mes de acuerdo a la ley”, dijo Ebrard.

“Empresa que lo intente, se va a enfrentar en el proceso laboral que va a perder, porque la ley es muy clara; además, no nos conviene, no les conviene a las empresas.

“¿Por qué no le conviene? Porque si lo hiciere, ¿qué va a suceder?, pues destruyes tu empresa, te quedas sin todo el knowledge, conocimiento, la capacidad de tu empresa, es casi como un suicidio para una empresa, pero la ley no se los permite. No dudo que habrá, quizá, alguna empresa que lo intente hacer, pero ser va a estrellar con lo que dice la ley”.