Errores humanos causaron falta de medicina en hospital del ISSSTE

El director del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, Alfredo Merino, reconoció que en 2018 se detectó un faltante de medicamentos valuados 1 millón 191 mil pesos en la farmacia de dicho hospital, pero explicó que ello fue causado por errores involuntarios en la entrega de los mismos y no a un robo o una sustracción ilegal.

Esto luego de que Animal Político publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había reportado la desaparición de más de cien mil medicamentos en los almacenes de cuatro hospitales del ISSSTE.

En entrevista, Merino explicó que en el caso del hospital que dirige la anomalía obedece a confusiones en que a veces caen los trabajadores de la farmacia al entregar un mismo medicamento, pero en distinta presentación, lo que provoca un faltante de una presentación en específico.

Como resultado de esa misma confusión el ISSSTE registró a su vez una cantidad mayor de otras presentaciones, lo que al final generó incluso un excedente.

“Si bien resulta cierto el faltante señalado, también es cierto que en especie se encontraron sobrantes de otras claves de medicamentos correspondientes al mismo medicamento en una presentación diversa; así las cosas es que en términos generales, al considerar todas las claves, se encontraron sobrantes en el inventario que ascienden a la cantidad de $456,662.11” señaló.

Como prueba de lo anterior la administración de dicho hospital proporcionó a este medio una fotografía del medicamento “Rivaroxaban”, el cual tiene hasta cuatro presentaciones distintas donde lo que varía es la cantidad de comprimidos o la concentración de miligramos.

Las autoridades del centro hospitalario explicaron que los errores ocurren debido a la alta carga de trabajo de este nosocomio, el de mayor demanda del ISSSTE, desde el cual se expiden y surten en promedio mas de mil 300 recetas diarias.

El doctor Merino subrayó que el monto de los medicamentos faltantes equivale apenas al 0.14 por ciento de los más de 800 millones de pesos de inventario con los que opera anualmente la farmacia de dicho nosocomio.

“No hubo nada mas que errores humanos normales, y que son errores de menos del 1 por ciento del total de inventario. Son errores que uno se espera en banco o en un centro medico nacional como este, por la atención de la farmacia de este hospital tiene los procesos suficientes para que las cosas funcionen. Y cuando no hay medicamentos no es porque no estén en farmacia sino por otras razones como laboratorios que se retrasan en entrega o problemas de la contratación” dijo.

Con independencia de lo anterior, las autoridades del hospital confirmaron que se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos por esta situación para que se sancione a quien resulte responsable de ser el caso.

De igual forma, indicaron que se están terminando los arqueos para documentar ante la ASF la situación ocurrida con los medicamentos faltantes y que la observación pueda quedar solventada.

Cabe señalar que la ASF también detectó faltantes de medicamentos en el Hospital Regional Adolfo López Mateos, el Hospital Regional 1ro de Octubre y el Hospital Regional de León, pero dichos nosocomios no se han pronunciado.