Marchas del #8M: Horarios, rutas y todo lo que debes saber

Este domingo 8 de marzo es un día de protesta. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer y habrá diferentes movilizaciones y concentraciones en el mundo.

En México, las principales avenidas y plazas de los diferentes estados del país se pintarán de verde, rosa y morado para pedir que paren los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres.

Distintos colectivos han realizo convocatorias que abanderan diversas causas, puedes unirte a alguna de ellas, o bien, marchar junto con tu familia o amigas.

En CDMX

Una de las marchas más grandes del país saldrá a las 2 de la tarde del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino. La concentración iniciará desde las 1:30.

La ruta será la siguiente: Partirá del Monumento a la Revolución por Avenida de la República rumbo a Paseo de la Reforma, para tomar Avenida Juárez en dirección hacia Eje Central Lázaro Cárdenas, donde se hará una parada justo en la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes.

Posteriormente, la movilización se dirigirá hacia la Plaza de la Constitución, por la calle 5 de Mayo, paralela a la calle Madero.

¿Cómo se dividirá la marcha?

La Asamblea Feminista Juntas y Organizadas planteó que la marcha se divida en contingentes.

Contingente1: Encabezado por familiares de víctimas de feminicidios.

Contingente 2: Conformado por las mamás que asistan con sus hijas e hijos menores de 12 años de edad.

Contingente 3: Integrado por mujeres.

Contingente 4: Participarán organizaciones políticas, sociales y populares.

Contingente 5: Integrado por personas que deseen marchar sin una bandera en específico.

En los estados

Colectivos de mujeres en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Toluca y Tampico también han organizado marchas para ese día.

Guadalajara

El punto de reunión será en la Plaza Universidad a las 6 de la tarde. El punto de llegada será la Glorieta de las personas desaparecidas. Desde las 11 de la mañana habrá algunas actividades de reflexión sobre el feminismo.

Monterrey

Punto de reunión: Explanada de los Héroes

¿A qué hora? 16:00 horas

Tendrán actividades culturales desde las 14:00 horas en el punto de reunión.

Querétaro

Punto de reunión: Plaza de la Constitución

¿A qué hora? 16:00 horas.

Hermosillo, Sonora

Punto de reunión: Escaleras del Museo de la Unison

¿A qué hora? 16:30 horas

Aguascalientes

Punto de reunión: Exedra

¿A qué hora? 22:00 horas del sábado 7 de marzo.

Las actividades en este estado comienza la noche del día anterior.

Tampico, Tamaulipas

Punto de reunión: Walmart Alijadores

¿A qué hora? 16:30 horas

Estado de México

Grupos de mujeres y colectivas se organizaron para hacer movilizaciones en municipios del Estado de México, como en Ecatepec, una de las zonas más violentas para las mujeres en todo el país.

La movilización partirá del Puente de Fierro o Casa de Morelos, a las 9:00 de la mañana y caminarán con rumbo al Palacio Municipal.

Las organizadoras piden que quienes puedan lleven flores, cruces y vistan de negro.

La otra marcha partirá de la Avenida Jardines de Morelos, esquina con avenida Central, rumbo al Memorial, ubicado en Playa Pie la Cuesta, a las 12:00 horas.

La idea de esta movilización no es solo marchar, sino también realizar diversos performance, poemas, pintas.

En Nezahualcóyotl, la movilización partirá del “Coyote Rojo”, ubicado en el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y Pantitlán, rumbo al Palacio Municipal, a las 10:30 de la mañana.

En Ciudad Satélite habrá una “Manifestación pacífica feminista”, en la explanada de las Torres de Satélite, en Periférico Norte, a las 12:30.

En Toluca habrá tres marchas del #8M. La primera partirá del Mercado Benito Juárez, a un costado de la Terminal de Autobuses, a las 13:00 horas, rumbo al Palacio Municipal.

La segunda movilización será del Centro de Justicia para las Mujeres, en la calle Paseo Matlatzincas, a las 14:30 horas, rumbo al Palacio Nacional, donde se realizará una concentración, en conjunto con las participantes de la primera marcha.

La tercera será a las 16:00 horas, desde la Alameda Central hasta la Plaza de los Mártires por todas las víctimas de feminicidio de todo el país.

Puebla

La cita es las 3 de la tarde

Dos puntos de reunión: Mercado Hidalgo y Fiscalía.

¿Debo ir de algún color?

Se está convocando a que las asistentes vayan de morado, porque representa el color del feminismo.

También puedes portar el paliacate verde, pues es un color que han representado a este movimiento en la exigencia de la despenalización del aborto.

La colectiva Resiliencia Combativa —un grupo conformado por estudiantes del ITAM— propuso que las mujeres trans se unan al #8M y utilicen un pañuelo rosa como referente de la comunidad.

Lo importante es la asistencia, que se escuche la voz de las mujeres, así que puedes vestir como tu quieras.

Recomendaciones:

Algunos colectivos feministas han emitido una serie de recomendaciones para quienes participen en la marcha:

-Usa ropa y calzado con el que te sientas cómoda.

-Prepara un pequeño kit con vendas, curitas y gasas.

-Lleva una botella llena de agua.

-Mantén tu celular con la máxima carga de batería que puedas, de ser posible, lleva una batería recargable.

-Lleva una identificación bien guardada entre tus pertenencias.

-Avisa a tus familiares que asistirás a la manifestación.

-No te separes de tu grupo.

-Si no tiene con quién ir, únete a alguno de los contingentes y trata de ubicar a personas y que te ubiquen también.

-Una de las características de las marchas feministas es la sororidad, por lo que no dudes que otros grupos te abran espacio y acompañamiento.

-Es importante que tus acompañantes sepan: datos como nombre, dirección, teléfono e incluso tipo de sangre o medicinas a las que era alérgica.

-Trata de aprenderte el teléfono de un contacto de emergencia.

-Cuida a las compañeras que también se manifiestan.

-Evita subir fotos que expongan los rostros de las compañeras.

Seguridad

El gobierno capitalino desplegará 2 mil 760 mujeres policías del grupo Atenea para resguardar la marcha del domingo 8 de marzo.

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó que también se desplegarán 55 bomberos capitalinos y a 90 elementos de Protección Civil.

De acuerdo con la funcionaria, también habrá un grupo de diálogo y convivencia que atenderán y buscarán solucionar los conflictos que puedan registrarse durante la movilización. El grupo estará integrado por mujeres, quienes portarán un chaleco naranja.

Y el 9 Nadie se Mueve

El 9 de marzo será el paro nacional. La idea del paro inició entre grupos de feministas que lo propusieron en redes sociales y que se viralizó cuando una colectiva de Veracruz formalizó la convocatoria con una imagen.

La propuesta es que mujeres y niñas no asistan a sus trabajos, escuelas y no realicen compras. Con la etiqueta #UnDíaSinMujeres, también invitaron a profesores y patrones a no poner falta ni descontar el día a las mujeres que se unan.

