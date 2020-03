Condonación de impuestos y seguros: medidas de países por COVID-19

Fondos directos para los ciudadanos, exoneración de impuestos para las empresas o garantía de que no poder pagar la hipoteca no te hará perder tu casa. Estas son algunas de las medidas implementadas por diferentes países para hacer frente a la epidemia por coronavirus COVID-19.

Estados Unidos: cheques directos a los ciudadanos

En un primer momento, el presidente Donald Trump planteó reducir las cotizaciones sociales temporalmente para que los estadounidenses dispongan de más fondos después de impuestos y retenciones. Sin embargo, ahora se impone otra propuesta: inyectar fondos directamente a los ciudadanos a través de cheques que empezarían a cobrarse en dos semanas, según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

La Casa Blanca tiene previsto un plan de estímulo financiero de 850 mil millones de dólares que todavía tiene que ser aprobado por Congreso y Senado. Además del apoyo económico directo a las familias, el proyecto prevé medidas para favorecer a las pequeñas empresas y salvar a las aerolíneas, duramente golpeadas por la crisis causada por la pandemia y a las que se ayudaría con 50 mil millones.

Este proyecto se sumaría a la denominada “Ley de Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero”, que garantizará el acceso gratuito a las pruebas para todos los ciudadanos, incluso a los que no tienen seguro. Según la encuestadora Gallup, al menos el 10% de las familias en EUA no están aseguradas.

Otras medidas son el incremento de las dotaciones para programas de asistencia alimentaria, seguro de desempleo y bajas por enfermedad, así como Medicaid, el programa de apoyo en Salud para los que tienen menos recursos.

Con la declaración de Estado de Emergencia, el gobierno liberó otros 50 mil millones que irán a estados y municipios.

Estados Unidos tiene, hasta este 17 de marzo, 6 mil 233 casos y 106 muertos con COVID-19.

Brasil: adelantar el pago a trabajadores y perdonar impuestos a empresas

El gobierno de Jair Bolsonaro ha destinado 83 mil 400 millones de reales (casi 400 mil millones de pesos) para un fondo de apoyo económico y social. La mitad de esa cantidad estará destinada a apoyar a los más desfavorecidos y adultos mayores. Por ejemplo, los pensionistas cobrarán por adelantado una paga extra de fin de año que se conoce como su salario número 13.

Las políticas brasileñas están centradas en adelantar apoyos que los ciudadanos ya iban a recibir a lo largo del año.

Se eliminan los impuestos a los suministros médicos relacionados con el COVID-19 y se destina una partida a clínicas de salud pública.

Además, se ingresará a la población con más carencias algunas ayudas sociales por anticipado y se liberarán ahorros retenidos en los fondos de garantía social.

Para los empresarios, Bolsonaro anunció que suspenderá por tres meses ciertos impuestos laborales.

Brasil tiene 301 contagios y un fallecido.

COVID-19: Italia sufre 368 muertes en un solo día; en China bajan los contagios

Italia: exención de impuestos a cambio de no despedir

El gobierno italiano aprobó el lunes un paquete de 25 mil millones de euros (27.5 millones de dólares) para paliar el impacto económico de la pandemia. Italia lleva en cuarentena desde hace 10 días y miles de personas han perdido su empleo.

Uno de los principales objetivos del decreto “Cura Italia” es, precisamente, proteger el trabajo.

Por eso habrá un fondo del Estado destinado a trabajadores que sigan con contrato a pesar de que su empresa pare la actividad. Habrá un fondo de garantía salarial que podrán utilizar las compañías para pagar a sus empleados. A cambio, no podrán despedir en dos meses. Además, la cuarentena se equiparará a una enfermedad.

Las empresas están exentas de pagar a la Seguridad Social durante los próximos tres meses y aquellas que tuvieron que cerrar por orden del gobierno no pagarán impuestos en marzo.

Al mismo tiempo, los autónomos recibirán 600 euros por el trabajo perdido, aunque solo el mes de marzo. Los pagos a la administración por parte de los trabajadores por cuenta propia se suspenden hasta el 30 de junio.

Para las familias con hijos de menos de 12 años se destina un bono de 600 euros (15 mil pesos) a quienes tuviesen que contratar a alguien para el cuidado y permisos especiales con la mitad del sueldo. En el caso de los sanitarios, el bono aumenta al doble.

Las familias con una renta inferior a 30 mil euros (760 mil pesos) al año o quienes hayan visto reducidos sus ingresos al menos en un 33% tendrán una moratoria de 18 meses en el pago de la hipoteca.

El gobierno podrá confiscar hoteles para convertirlos en hospitales de emergencias y los dueños de los alojamientos serán indemnizados.

Italia registra 27 mil 980 casos y 2 mil 158 muertos.

Francia: cese de facturas de gas, luz, agua y alquiler para empresas en problemas

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró la “guerra” contra el coronavirus COVID-19 y anunció una serie de medidas económicas para salvar a las empresas. París destinará 300 mil millones de euros para ayudas a las compañías.

Entre los planes propuestos está que el Estado asumirá los créditos bancarios contraídos. Se aplazan las cotizaciones e impuestos directos marzo y el gobierno se hará cargo de dos meses de salario para las empresas que hayan tenido que hacer un ERTE (Expediente Regulación Temporal de Empleo, una fórmula por la cual los trabajadores van al paro durante un período debido a la falta de producción de la compañía).

También habrá un fondo de solidaridad para las pequeñas empresas cuya facturación haya sido anulada o mermada.

Macron anunció el cese de las facturas de agua, luz, gas y alquiler para las empresas con dificultades.

Otra consecuencia de la crisis es que reformas como la de la ley de pensiones quedan en suspenso.

España: moratoria en el pago de hipotecas de primera vivienda

El gobierno español anunció un plan por el que movilizará 200 mil millones de euros que vendrán del ámbito público, pero también privado. Con los fondos se quiere abrir una línea de crédito que impida la bancarrota de las empresas. Además, se han diseñado planes de protección para los más vulnerables.

Habrá un fondo de 600 millones de euros para servicios sociales. Se garantizarán los suministros de agua, luz, gas y telecomunicaciones. Habrá una moratoria en el pago de las hipotecas para la primera vivienda de personas con dificultades o que hayan perdido el empleo a causa del coronavirus.

Los trabajadores que sean enviados a casa por un ERTE tendrán prestación por desempleo, incluso los que no tuviesen derecho a ella. Además, las estas prestaciones no computarán para el desempleo después. Las empresas que opten por este modelo y no por el despido no pagarán cuotas a la Seguridad Social.

Las empresas deberán fomentar el trabajo en casa y los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada para el cuidado de familiares.

España registra 11 mil 681 casos y 525 fallecidos.

Argentina: pagos extra a familias y adultos mayores.

Argentina también presentó un plan de choque. Entre las medidas que plantea están la exención de pago de contribuciones a los sectores afectados. Además, se garantizará el empleo de los que trabajan en empresas afectadas por la crisis y se reforzará el seguro de desempleo.

Se eximirá el pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia.

A las familias se les entregará un pago de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por embarazo y se aplazará el pago de la deuda con la Seguridad Social hasta mayo.

Se otorgará un pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). Y se postergará el pago de las deudas de abril y mayo con la Seguridad Social.

Se fortalecerá las provisiones en comedores comunitarios y espacios dedicados a sectores vulnerables.

Se prevé también un plan de inversión para reactivar la economía promoviendo el gasto en construcción y turismo.

Además se establecerán precios máximos para bienes básicos o medicamentos durante un período de 30 días prorrogable.

Argentina registra 79 casos por COVID-19.