Economía mexicana caerá 3.7% en 2020 por coronavirus: Moody’s

La calificadora Moody’s proyectó que la economía mexicana se contraerá 5.2% en el primer semestre del año, mientras que en todo el año la caída será de 3.7%, debido a los costos económicos por la crisis del coronavirus.

“La exposición de México a la economía estadounidense y la débil respuesta de política del gobierno mexicano lo hacen particularmente vulnerable”, indicó.

En el reporte titulado The coronavirus will cause unprecedented shock to the global economy, la firma internacional señaló que “una fuerte reducción en el turismo, que representa alrededor de 16% del PIB de México, es una fuente adicional de vulnerabilidad”.

Para 2021, Moody’s prevé un crecimiento de la economía mexicana de 0.9%.

Estimó que la economía estadounidense retrocederá 2.0% en 2020, para luego repuntar 2.3% en 2021.

En cuanto a las economías del G-20, proyectó que experimentarán un shock sin precedentes en el primer semestre de este año y se contraerán 0.5% durante todo el año 2020, en su conjunto, antes de recuperarse al 3.2% en 2021.

“En noviembre del año pasado, antes de la aparición del coronavirus, esperábamos que las economías del G-20 crecieran 2.6% en 2020”, refirió en el reporte.

El pasado 11 de marzo, Moody’s recortó su proyección de crecimiento para México a 0.9% este año, debido al impacto de la COVID-19.

La responsable de la calificación de riesgo crediticio en México, Ariane Ortiz-Bollin, señaló que la enfermedad afectará la actividad económica durante la primera mitad de 2020, con riesgos adicionales a la baja.

Ortiz-Bollin advirtió que las coberturas contratadas por el gobierno federal para cubrir sus ingresos relacionados al petróleo mitigarán el impacto del menor precio de la mezcla mexicana en los ingresos federales, aunque solamente para este año.

Con información de Notimex.