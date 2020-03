La invisibilidad de las mujeres en la tecnología se vive todos los días

El área de la tecnología y la industria de la ingeniería está conformada, en su mayoría, por hombres. La ausencia, la invisibilización y discriminación hacia las mujeres se vive todos los días.

En México solo el 20% de las personas que egresaron de una carrera de ingeniería de la UNAM en 2018 fueron mujeres, según el portal de estadística de la UNAM.

En Estados Unidos, una mujer trabajando en áreas tecnológicas llega a ganar hasta 63% menos que un hombre, según un reportaje de Forbes publicado en 2018.

Lee: ‘Nunca imaginé ver algo así, una ciudad sin mujeres’: Así se vivió el paro del 9M en la capital

En las grandes empresas internacionales de tecnología, como Google, esto no es la excepción: en 2017 se reveló, como iniciativa propia de los empleados, que Google ofrecía bonos que beneficiaban a los hombres sobre mujeres con la misma posición.

En un país donde las mujeres necesitarían trabajar 5 días más para ganar lo mismo que un hombre, este #9M las mujeres pararon para pedir un alto al machismo que viven.

Entre las organizaciones de la sociedad civil y empresas dedicadas a la tecnología, miles de mujeres se unieron al paro, tal es el caso de SocialTic, Codeando México, Data Cívica y PODER.

En Data Cívica nos unimos al paro del #9M, no sin antes visibilizar a todas las mujeres que hacen posible que esto organización funcione cada día. Les preparamos este hilo para hablar de todas ellas: — Data Cívica (@datacivica) March 9, 2020

Recabamos los testimonios y experiencias de cuatro mujeres dedicadas a la tecnología para comprender el machismo que se vive en los campos de la tecnología y entender por qué la disparidad de género es tan alta.

“La misoginia siempre viene de la vieja guardia”

Aldama (@geateaucocoa) trabaja como cabeza de desarrollo en una empresa de tecnología en México y tiene más de 10 años de experiencia desarrollando software.

“A pesar de tener 10 años haciendo software me quieren explicar todo desde cero, asumen que es mi primera vez manejando clientes o usando cualquier tecnología. Curiosamente me han hecho menos por ser mujer que por ser trans. Cuando estudié la ingeniería los comentarios machistas siempre venían de los maestros más viejos: la misoginia siempre viene de la vieja guardia.”

“Como cabeza de oficina me toca balancear activamente el ambiente, cuando los hombres se juntan hacen su propio club y empiezan a hacer comentarios que son más para una cantina que para una oficina”.

Sin embargo, Aldama se considera afortunada al poder ser visible en un campo donde predominan los hombres.

Lee: #UnDíaSinEllas: Los trazos que dejó su ausencia en la CDMX

“Me han preguntado si el motivo por el cual me gustan los videojuegos es por que crecí como niño”

Ophelia Pastrana (@OphCourse) es una mujer tecnóloga, economista, youtuber y fuerte activista por los derechos LGBT+.

“México tiene historia de celebrar eventos feministas desde 1916. Nosotros las mujeres merecemos un mejor trato por parte de quien esté en el poder. Nuestro país repunta en Latinoamérica como quien mata a sus mujeres y a sus niñas. Marchamos porque vivas nos queremos”, comenta y comparte en un video publicado en su canal de YouTube.

“Afortunadamente la brecha sexo-genérica va en decaída y los videojuegos cambiaron con esto. Recuerdo con mucha pena ajena los intentos de atraer al público femenino con títulos basados en franquicias de caricaturas para niñas como Barbie, Polly Pocket y My Little Pony. Según… No era un vamos a hacer juegos para niñas sino un queremos que las niñas se sientan gamers, pero si quedaba claro que los ejecutivos pensaban muy pobremente de la capacidad de una niña que quisiera jugar un videojuego. ¿Las niñas más entretenidas? Las que absolutamente dominaban Mario Kart o Guitar Hero. Cuando una es trans la cosa se vuelve más rara. Historia real: me han preguntado en varias ocasiones si el motivo por el cual me gustan los videojuegos es porque crecí como niño. Ahora resulta.”

“En México ser mujer desarolladora de software ha sido durísimo”

“Yo tengo un carácter muy fuerte y normalmente soy agrevisa ante cualquier tentativa de acoso, así que no he sufrido violencia porque no he dejado que suceda”, cuenta Zura Guerra (@grafofilia), ingeniera de software que actualmente radica en Argentina.

Al preguntar sobre su experiencia como desarrolladora en México, Zura comenta:

“En México ser mujer desarrolladora de software ha sido durísimo. Me han tocado comentarios condescendientes, gente adjudicándose mi trabajo y mis ideas, hombres con menos experiencia escalando más rápido que yo dentro de empresas. Sorprendentemente, en México el acoso lo he encontrado en gente de 35-40 para abajo.”

“Definitivamente lo que me ha ayudado es mi trabajo: a pesar de que hombres sin experiencia de mi generación hayan logrado posiciones relevantes rápido, he notado con los años que no duran mucho tiempo en esos puestos. Para mí ha sido mejor aprovechar de la manera más positiva ese bias negativo hacia la mujer: mi trabajo y sólo mi trabajo es lo que sigue haciendo que hombres misóginos al final tengan que aceptarme en sus equipos. Al final los negocios son negocios”.

“Necesitamos colegas que impulsen y líderes que nos inspiren”

“Estamos en un momento importante en la industria tecnológica. Ciertas ramas, como Análisis de datos, Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas, están resolviendo problemas exponencialmente. Necesitamos que más mujeres nos subamos al barco y juntas, diversifiquemos las soluciones que se están creando, comenta Cinthya Ayala, programadora freelance.