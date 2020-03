¿Es más seguro para las mujeres quedarse en casa que salir a la calle?

Las mujeres de México enfrentan día a día diferentes tipos de violencia y según muestran los datos, no hay un solo espacio en el que no corran riesgos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levantó en 2019 por primera vez una encuesta sobre acoso sexual. El resultado fue que en los últimos seis meses, el 27% de mujeres había sufrido algún tipo de acoso, es decir, casi una de cada tres mujeres del país.

Lo más comúnmente reportado, por una de cada cuatro mujeres, fue algún tipo de intimidación sexual, referente a recibir piropos ofensivos, mensajes por medios electrónicos haciendo comentarios sexuales o insinuaciones de ese tipo. Una de cada diez sufrió abuso sexual, en forma de manoseos, besos no deseados o que un hombre se tocara en frente de ellas. 2.2% fue víctima de acoso u hostigamiento sexual, y 1.5%, de intento o violación consumada.

¿Pero este tipo de agresiones ocurren solo al salir de casa?

Los datos sobre lo que ocurre dentro de los propios hogares de las mujeres muestran que tampoco son un lugar seguro.

En 2017, el 29% de homicidios de mujeres ocurrieron dentro de su domicilio. A partir de 2008, poco después de lanzada la llamada guerra contra el narco, los asesinatos han aumentado en todo el país para ambos sexos, y para ellas, sobre todo, aumentaron los casos en la vía pública. Pero antes de eso, 2004 fue el año más mortífero dentro del propio hogar: 48% de mujeres a las que mataron, ni siquiera tuvieron que poner un pie en la calle, de acuerdo con cifras del Inegi.

El aumento de la violencia generalizada también ha hecho que haya más asesinatos de mujeres con arma de fuego, según un análisis publicado por la organización Data Cívica el año pasado, pero las causas más comunes siguen siendo, sobre todo, asfixia, seguida de envenenamiento, uso de un arma blanca, como cuchillos, o con exceso de “fuerza corporal”, es decir, a golpes.

Esto varía por edad: el ahorcamiento o ahogamiento es la principal manera de asesinar a niñas menores de 11 años, y las armas blancas, lo más usado en mayores de 65.

En la diferencia de muertes entre vía pública y hogar, hay una relación con el estado civil de las víctimas: mientras que las solteras son atacadas más en la vía pública, en las casadas siegue habiendo más muertes dentro de su propia casa.

“Esto nos revela que tenemos prácticamente tres fenómenos que atender –si bien dos de ellos están íntimamente relacionados–. El primero es la violencia armada en público, que es la que más ha aumentado, afectando desproporcionadamente a las mujeres jóvenes. El segundo es la violencia en casa, con arma de fuego, que se ha disparado ahí donde también incrementaron los homicidios en público. Y el tercero es la violencia en casa que ha permanecido casi inalterada en este periodo, afectando desproporcionadamente a niñas y a adultas mayores y siendo insistentemente cruel”, concluyó Data Cívica.

En casa, también se sufre día a día violencia familiar. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), levantada por el Inegi en 2016, reveló que 43.9% de mujeres han sido violentadas por su pareja. Las formas son diversas: 4 de cada 10, han recibido violencia emocional y 2 de cada 10, física. Además, el 6.5% fue violentada sexualmente por su propia pareja alguna vez en su vida.

No solo los maridos maltratan a las mujeres en sus casas. La Endireh también mostró que el 10.3% de mujeres había sufrido violencia familiar por otros miembros, principalmente por parte de hermanos.

Al menos 1.1% reportó haber sido agredida sexualmente por un familiar, y en ese caso, los perpetradores más comunes fueron tíos y primos, con 24.4% y 21.5% de las veces, respectivamente.

Además, las agresiones ocurrieron casi la mitad de las veces en casa de la propia víctima, y en 4 de cada 10 casos, en la casa de otro familiar. Mientras que menos del 10% fueron en lugares públicos.

¿Qué pasa al salir a la calle?

El 38.7% de mujeres asegura que ha sufrido violencia en el ámbito comunitario. 6 de cada 10 agresiones reportadas, son de tipo sexual, y 1 de cada 10, física.

Esto no tiene que ver con los lugares a los que acuden las mujeres: solo el 3% de lugares de agresión reportados fueron un bar o antro, fiesta o feria. En distintos transportes, desde autobuses y metro a taxis, suman 22%.

Las mujeres que van a trabajar, no se libran de recibir agresiones en ese espacio. Lo que más detectan es algún tipo de discriminación: ya sea porque un compañero hombre gana más por hacer el mismo trabajo, porque no les han querido dar un ascenso por ser mujeres, o comentarios sexistas de que ellas no sirven para ese trabajo. Una de cada cinco se han enfrentado a eso, y a 1 de cada 10 le han pedido una prueba de embarazo para darle un empleo.

Un 11.2% de mujeres reportó algún tipo de violencia sexual en el trabajo.

Los agresores son compañeros en 31.8% de los casos, clientes en el 7.7%, y otra persona relacionada el 6.9% de las veces. Pero la mayoría de abusadores suelen ser superiores jerárquicos: 23.8% identificados como patrones, 10.5% un supervisor o coordinador, y 8.2% un gerente, directivo o ejecutivo.

De todas las mujeres que sufrieron violencia física o sexual, el 91.2% no presentó ninguna queja. Llama la atención que la explicación más frecuente es que la mujer consideró que había sido “algo sin importancia que no le afectó”. Razón seguida de que no lo hizo por miedo a represalias o incluso porque recibió amenazas; y 20%, porque no sabía cómo o dónde denunciar.

¿Y en internet?

En 2017 se midió por primera vez el ciberacoso. El 17.7% de mujeres reportó haber padecido algún episodio de este tipo recientemente. Lo más común, son mensajes ofensivos e intentos de contacto mediante identidades falsas, inmediatamente seguido de un 30% que ha recibido propuestas sexuales, y 24% al que le llegó contenido de tipo sexual.

