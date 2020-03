Discriminación, agresiones y acoso: Mujeres policías sufren malos tratos

Las mujeres policías enfrentan discriminación y violencia dentro y fuera de las corporaciones donde trabajan, y tienen menos oportunidades de obtener ascensos.

De acuerdo con el informe ‘Ser mujer policía’, elaborado por la asociación civil Causa en Común, las uniformadas son víctimas de comentarios lascivos, insinuaciones sexuales, insultos, manoseos, e incluso intentos de violación desde su paso en la academia policial.

Acoso y discriminación de compañeros y mandos policiales

A través de una encuesta realizada a 300 mujeres de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl y de la Estatal del Estado de México, Causa en Común recabó las experiencias más recurrentes entre las elementos de dichas corporaciones.

Algunas de ellas, en proceso de reclutamiento, mencionaron que han vivido discriminación por parte de instructores, principalmente por ser “gorditas” o “morenitas”.

Otras situaciones por las que han sido discriminadas es por estar embarazadas.

"Se pudo detectar que 7 de cada 10 policías mujeres sufrieron de violencia de género cuando estuvieron en la academia y 4 de cada 10 han sido víctimas o presenciado algún tipo de discriminación o acoso dentro de sus corporaciones." Señaló la investigadora @PilarDeziga pic.twitter.com/waZCIqcBtE — Causa en Común (@causaencomun) March 3, 2020

Acerca del trato de los mandos policiales, señalaron que estos no interceden a favor de las mujeres en situaciones en las que compañeros hombres las golpean, y que las dejan fuera de operaciones porque “los hombres prefieren andar con hombres” en las actividades diarias.

Además de golpes de compañeros a mujeres policías, denunciaron que hay situaciones de acoso sexual, e incluso de violencia digital, pues si las uniformadas llegan a sostener relaciones íntimas con algún hombre de la corporación, estos comparten fotos y videos íntimos sin consentimiento.

“Nosotras lo vimos con una compañera de tránsito. Tuvo una relación con otro compañero y cometió el error de grabarse teniendo relaciones íntimas. Salieron mal, terminaron su relación y este tipo le pasó el video a todos sus compañeros”, contó una de las policías.

De acuerdo con las encuestas realizadas por Causa en Común, el 68% de las policías dijo haber recibido comentarios lascivos, el 18% insinuaciones sexuales y el 9% ser víctima de mensajes, fotos o comentarios con insultos.

El 5% de las uniformadas dijo haber vivido situaciones de manoseos, arrimones o tocamientos sin su consentimiento y el 1% intento de violación.

Agresiones a mujeres policías, sin investigación ni castigo

Del total de mujeres policía que reconoció haber sido víctima de algún tipo de agresión, solo el 17% presentó una denuncia, mientras el 83% no lo hizo.

Los principales motivos por los que las policías mencionaron que no denunciaron las agresiones fueron: no creer que sancionarían al agresor (28%) y sentir miedo a represalias (27%).

Un 12% de las policías agredidas no denunció porque no supo dónde hacerlo y el 9% porque no sabía que era posible denunciar.

Además, el estudio de Causa en Común reveló que las agresiones contra las mujeres se encuentran normalizadas, por lo que denunciar puede colocar a las policías en una posición difícil en su entorno laboral.

Del 17% de las mujeres que sí denunció a su agresor, el 54% señaló que a pesar de ello no se sancionó al agresor. Solo en el 30% de los casos éste recibió castigo.

A estas violencias, se suma que las mujeres tienen pocas oportunidades de ascender. Solo el 35% de las entrevistadas dijo haber participado en algún concurso de ascenso.

El resto no participa porque consideran que las evaluaciones no son equitativas.

Para modificar las prácticas que violentan a las mujeres dentro de las corporaciones, Causa en Común recomendó a las policías de todo el país mantener vigentes los talleres de sensibilización en temas de género, incluidos los mandos.

También sugirió que amplíen las campañas informativas sobre la importancia de denunciar y que se modifiquen o diseñen códigos de ética y lineamientos para incluir conductas indebidas con sanciones severas.

Para ello, pidió que se dé seguimiento a los procesos de investigación en casos de violencia de género y se asegure la integridad de las víctimas después de denunciar.

Durante la presentación del informe, María Elena Morera, directora de Causa en Común, lamentó que las academias de policía “no son espacios del todo seguro para nuestras cadetes y pueden convertirse en espacios de subordinación y control que normalicen la violencia contra las mujeres”.

Por eso, dijo, debe promoverse el desarrollo e las mujeres policías, “o de lo contrario no será posible mejorar nuestras corporaciones policiales”.

Para @MaElenaMorera se debe promover el desarrollo de las mujeres policías o de lo contrario no será posible mejorar a nuestras corporaciones policiales, “si no rescatamos a nuestras policías no podremos construir la seguridad que tanto nos urge." pic.twitter.com/ygQ88f8QMS — Causa en Común (@causaencomun) March 3, 2020

“Si no rescatamos a nuestras policíaas no podremos construir la seguridad que tanto nos urge”, concluyó.