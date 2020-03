Niegan salida bajo fianza a García Luna por COVID-19

La Fiscalía de Brooklyn negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por la pandemia de COVID-19, pues consideraron que no es una razón suficiente para otorgarle este beneficio.

Los fiscales señalaron en una resolución que el riesgo de fuga es mayor que el que tiene el exfuncionario de contagiarse de coronavirus.

De acuerdo con el periodista de The New York Times, Alan Feuer, los fiscales señalaron que aunque hay un caso de COVID-19 en la cárcel federal de Brooklyn, García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón” y al igual que otros reclusos pueden “autoaislarse” y permanecer en su celda.

NEW: Brooklyn prosecutors oppose the request of Genaro Garcia Luna to get out of jail b/c of COVID19. Garcia Luna, Mexico's former top cop accused of taking millions from the Sinaloa cartel, asked to be released 5 days ago. Govt said today the virus wasn't enough to free him. pic.twitter.com/2DG2ij0XBb

