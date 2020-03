¿Cuáles son las mejores toallas femeninas? Profeco analiza 10 marcas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis de marcas de toallas femeninas, la mayoría obtuvo calificaciones buena, muy buena y excelente.

En un comunicado, el organismo dijo que analizó 10 modelos para flujo intenso o prolongado; 21 para abundante y 20 para moderado-regular; en sus diferentes presentaciones: nocturna, normal, regular, clásica, ultra delgada y ultra fina.

Las toallas evaluadas en el laboratorio de Profeco corresponden a las marcas: Alei, Always, Aurrera, Envisage!, Eres, Fiore, Íntima, Kotex, Naturella, Saba, Selena, Soriana y Stela.

Los productos fueron sometidos a un conjunto de pruebas para determinar su calidad (desempeño), así como información al consumidor, acabados, peso (masa), capacidad y velocidad de absorción, regreso de humedad, pH, adhesividad, características y acabados.

Las toallas (Flujo moderado regular) fueron calificadas de la siguiente manera:

Intima: Excelente

Selena: Excelente

Stela: Excelente

Evisage!: Muy Bien

Alei: Muy Bien

Always: Muy Bien

Aurrera: Muy Bien

Eres: Muy bien

Todas las muestras analizadas presentan completa la información requerida. Los modelos analizados calificaron como excelente al no presentar defectos.

Salvo el modelo Kotex ultradelgada con alas para flujo moderado-regular, que presentó canales irregulares y que calificó como muy bueno dado que no impacta de manera significativa en su desempeño general.

Las más delgadas son Always suave ultrafina día con alas, Always seca ultrafina día con alas, ambas para flujo moderado-regular, Always suave ultrafina noche extrakarga y Always seca ultrafina noche extra larga, ambas para flujo súper abundante. La más gruesa es Always suave noche extra largas.

El estudio, cuyos resultados están publicados en el número 517 de la Revista del Consumidor, de marzo, se realizó del 16 de agosto al 13 de noviembre de 2019 y abarcó 1,310 pruebas, tomando como referencia las metodologías y requisitos que marca la normatividad.

Debido a que las toallas sanitarias femeninas contienen materiales de origen natural y materiales absorbentes sintéticos que tardan mucho más tiempo en degradarse, la Profeco sugiere un aprovechamiento óptimo, a fin de no desperdiciar el producto por un mal uso o daño en su almacenaje.