OMS llama a analizar y aislar todos los casos sospechosos de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó el lunes a realizar pruebas a cada caso sospechoso de coronavirus.

Actualmente, el resto del mundo ya registra más casos y muertes a causa de la pandemia que China, que es donde se detectaron los primeros casos a finales de 2019.

“No se puede combatir un incendio con los ojos vendados”, dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a periodistas en Ginebra, según recogió la agencia AFP.

La receta más efectiva del jefe de la OMS para prevenir infecciones y salvar vidas es realizar pruebas a “cada caso sospechoso”.

“Prueba, prueba, prueba. Prueba cada caso sospechoso. Si dan positivo, se deben aislar y encontrar a las personas con quienes estuvieron en contacto cercano por lo menos dos días antes de que presentaran síntomas para hacer tests también a ellos”, indicó.

