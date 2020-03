No tenemos que estar expuestos a la ira de alguien: Sabo Romo

El músico Sabo Romo deseó que las autoridades de la Ciudad de México continúen haciendo su trabajo y eviten que sujetos como el que lo atacó hace unos días estén en la calle.

“Me gusta caminar por mi barrio, mucho y me parece que no tenemos porqué estar expuestos a la ira de alguien que no tiene control de sí mismo”, dijo el músico de la banda Caifanes en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Romo fue golpeado por un hombre al que le pidió que no obstruyera las líneas peatonales en calles de la colonia San Pedro de los Pinos.

El sujeto, que ya fue detenido, reaccionó de manera agresiva, se bajó del auto y arremetió a golpes contra el músico, además de gritarle que “lo iba a matar”.

“Estoy en manos de las autoridades”, dijo Sabo Romo y espera que gente como el sujeto que lo agredió estén fuera de la calle.

“Estoy consciente de que si las autoridades hacen bien su trabajo pues podremos retomar alguna parte de la tranquilidad de la que hemos estado acostumbrados muchos años en nuestra ciudad”.

El músico dijo que gracias a que recibió atención a tiempo se recupera despacio pero que está “bastante mejor de lo que yo mismo esperaba”.

Aseguró que pronto regresará a los escenarios con propuestas nuevas.