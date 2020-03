‘Saludé a madre del Chapo porque es una adulta mayor’, justifica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó cómo fue su encuentro con María Consuelo Loera, madre del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, en Badiraguato, Sinaloa este domingo.

El mandatario explicó que fue a la supervisión de un camino que se construye en la sierra sinaloense. “Ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me baje de la camioneta y la salude”.

López Obrador aseguró que pudo no haberlo hecho para no despertar críticas de sus opositores, pero que María Consuelo Loera “es una señora de 92 años y ya dije la peste funesta es la corrupción no un adulto mayor que merece todo mi respeto independientemente de quien sea su hijo y lo seguiré haciendo”.

Y añadió: “A veces le tengo que dar la mano por que ese es mi trabajo a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad, como no le voy a dar la mano a una señora, se me hace mal hacer eso”.