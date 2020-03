Le tomo la palabra, hagamos una tregua, dice Calderón a AMLO

El expresidente de México, Felipe Calderón, aceptó el llamado del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador para hacer una tregua de cara a la emergencia que se vive en el país por la pandemia de COVID-19.

“Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil”, expresó en Twitter Calderón, uno de los principales opositores al gobierno de López Obrador.

Antes de ese mensaje, Calderón dijo que él no hizo la afirmación de que López Obrador estuvo en Badiraguato al lado de uno los hermanos del Chapo Guzmán, y que sólo hizo una pregunta.

“Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)”, dijo Calderón.

“Sí me parece preocupante que, en medio de una crisis mundial, el Presidente de México ocupe su tiempo y energía en algo que no sea atender esta grave situación. Todos los mexicanos queremos que nuestro país salga adelante, y eso exige su plena concentración”, agregó.

Este martes, en la conferencia mañanera, López Obrador acusó a Calderón de haber asegurado en Twitter que en Sinaloa había comido con uno de los hermanos del Chapo, cuando en realidad el hombre que se observa en una fotografía que circuló en redes es un médico del Seguro Social.

“A lo mejor hoy ofrece disculpas”, dijo López Obrador sobre Calderón. “Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir, lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes”.

