FDA aprueba uso de emergencia de hidroxicloroquina contra el COVID-19

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ( FDA ) emitió una Autorización de uso de emergencia (EUA por sus siglas en inglés) para permitir que los productos de sulfato de hidroxicloroquina y fosfato de cloroquina, sean distribuidos y recetados por médicos a pacientes adolescentes y adultos hospitalizados con COVID-19.

La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, señala que el Comisionado de la FDA “puede permitir que productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos aprobados se utilicen en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades graves o de por vida”. Esto es viable “cuando no existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles”.

La Autorización de uso de emergencia exige que las hojas informativas que brindan información importante sobre el uso de fosfato de cloroquina y sulfato de hidroxicloroquina en el tratamiento de COVID-19 se pongan a disposición de los proveedores de atención médica y los pacientes, “incluidos los riesgos conocidos y las interacciones farmacológicas”.

La FDA dice que “aunque actualmente no hay tratamientos aprobados para COVID-19, ambos fármacos han mostrado actividad en estudios de laboratorio contra coronavirus, incluido el SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19)”.

También señala que “los informes anecdóticos sugieren que estos medicamentos pueden ofrecer algún beneficio en el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19”. Pero también menciona que “se necesitan ensayos clínicos para proporcionar evidencia científica de que estos tratamientos son efectivos”.

Todos los medicamentos deben ser recetados y vigilados por un profesional de la salud

La hidroxicloroquina (Plaquenil) y la cloroquina (Aralen) forman parte del tratamiento para combatir otras enfermedades, como el lupus. Según la Fundación Lupus de América al menos a cinco millones de personas alrededor del mundo, están diagnosticadas con ese padecimiento.

Omar Francisco Carrasco Ortega, jefe del departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM explicó a Animal Político que la hidroxicloroquina también se ha utilizado desde hace casi 70 años para el tratamiento de malaria. Pero desde hace algunos años se ha observado que es útil para prevenir infecciones virales “porque interrumpe la interacción del virus con los receptores de las células”.

Hay que recordar, que los virus no están vivos, “son segmentos de ADN que necesitan la maquinaria de las células para replicarse”, dice Carrasco Ortega.

De acuerdo con el especialista, “todos los medicamentos, tienen reacciones adversas y esas reacciones se tienen que ponderar por un profesional de la salud”.