Ante críticas, Alsea se retracta de dar licencias sin goce de sueldo

La firma Alsea dio marcha atrás a su plan de otorgar “licencias voluntarias” sin goce de sueldo a sus trabajadores para paliar el impacto en sus ingresos por la pandemia de COVID-19.

El pasado 19 de marzo Alsea, que administra una docena de restaurantes en México y otros países de América y Europa, anunció a sus inversionistas un programa de reducción de gastos que implicaría ajustes de su personal en todas sus marcas, como otorgar “licencias voluntarias” sin paga o prescindir de los contratos de “terceros no esenciales”.

Sin embargo Alberto Torrado Martínez, fundador y presidente ejecutivo de la compañía, aseguró que dicho plan no se concretó debido a la ola de críticas que suscitó el anuncio lanzado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el mes pasado.

“El boletín (de la BMV) decía, y sí lo decía así, que estábamos considerando mandar a la gente a su casa sin goce de sueldo, sí lo decía así, y decidimos no hacerlo por el impacto tan duro que hubo, dijimos: ‘no, mejor no’; soy honesto, las cosas como son, y hoy no hay ni un solo colaborador de Alsea en su casa sin goce de sueldo”, relató Torrado Martínez en entrevista.

Afirmó que la corporación, que controla marcas como Starbucks, Domino’s Pizza, Burger King, Chili’s, Vips e Italianni’s, sí aplicó medidas de “flexibilización”, pero aseguró que éstas son temporales y voluntarias.

“Sí hemos implementado medidas de flexibilidad laboral, reducciones de jornadas, algunos ajustes, pero todos han sido ajustes voluntarios, temporales y siempre con el aval de la representación sindical, todo lo hemos hecho perfectamente bien, y estamos cuidando el empleo de la gente como tú no te imaginas”, sostuvo.

El empresario reconoció que, ante la pérdida de ingresos durante la pandemia de COVID-19, Alsea despidió a menos de 200 trabajadores. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México divulgó este martes que la razón social Holding de Restaurantes S. de R.L. de C.V., perteneciente a Alsea, fue sometida a inspección por haber despedido a 292 empleados durante la contingencia sanitaria tan sólo en la capital.

La dependencia indicó que trabajadores de El Portón y Starbucks, administrados por Alsea, también denunciaron la violación de sus derechos laborales.

Por su parte, Torrado Martínez aseguró que Alsea aún mantiene las fuentes de empleo de aproximadamente 40 mil personas.

“Hoy hemos mantenido en el país el 93% de nuestros empleos, que son 39 mil 825 personas, Alsea le sigue pagando el sueldo a casi 40 mil personas, independientemente de que tengo sólo el 30% de los restaurantes abiertos y que tengo ventas de menos del 25% de lo que vendía el año pasado”, explicó.

“Alsea tiene a nivel global 73 mil 667 personas, y a nivel global tengo el 22% de mi fuerza laboral todavía trabajando y percibiendo un sueldo en la compañía, a pesar de que tengo más del 80% de mis restaurantes cerrados en todo el mundo, porque opero en España, Holanda, Francia, Portugal, Argentina, Colombia y Chile”.

Torrado Martínez puntualizó que también fueron suscritos convenios con otras empresas para colocar a 414 trabajadores de Alsea en tiendas de Wal-Mart, Oxxo, Seven Eleven y Farmacias del Ahorro, a fin de mantener sus fuentes de empleo.

“Si la pregunta es si hemos despedido gente, sí, sí hemos despedido gente, por supuesto, principalmente hemos despedido gente del Centro de Soporte y a todos se les ha liquidado conforme a la ley, pero han sido los menos, son menos de 200 personas, pero, cuidado, de 40 mil (que aún trabajan), me parece que es súper relevante el dato”, comentó.

“Hemos mandado a otras gentes a trabajar a otras compañías, les hemos conseguido chamba a 414 personas en otras compañías para que tengan chamba, o sea, estamos haciendo un esfuerzo increíble que no se vale que lo ataquen hoy cuando generamos casi 40 mil fuentes de empleo. Y toda mi gente está en el seguro social, absolutamente todos, no hay nadie que no cotice en el seguro social”.

Torrado Martínez precisó que Alsea asumió el costo de mantener a su planta laboral sin obtener ningún apoyo gubernamental.

“Tú imagínate una empresa que no está ganando un peso y que le está pagando el sueldo a 39 mil personas sin apoyo del gobierno, a diferencia de otros países, como España, que nos paga el gobierno el 70% del sueldo de las personas, o como Francia o como Chile, donde el gobierno apoya”, señaló.

Aprueban pagos para su Consejo de Administración

La Asamblea General de Accionistas de Alsea aprobó el pago de honorarios para los miembros de su Consejo de Administración y Comités auxiliares.

El pasado 16 de abril, la empresa avaló una compensación de 2 millones 200 mil pesos anuales que se repartirán entre 8 de los 12 integrantes del Consejo de Administración.

Entre los empresarios que recibirán este beneficio se encuentra Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien fue nombrado en dicha asamblea como consejero independiente de Alsea.

De acuerdo con el acta de la asamblea reportada a la BMV, cada miembro del Consejo de Administración obtendrá un pago de 55 mil pesos brutos por cada sesión de dicho órgano a la que asistan; la Ley del Mercado de Valores establece que el Consejo debe sesionar, cuando menos, cuatro veces al año, aunque Alsea sostiene cinco reuniones anuales.

Cuatro de los 12 miembros del Consejo de Administración rechazaron cobrar la compensación: Alberto Torrado Martínez, fundador y presidente ejecutivo de Alsea, y los consejeros Cosme Alberto Torrado Martínez, Armando Torrado Martínez y Federico Torrado Bárcena.

Los otros ocho integrantes no se pronunciaron en contra de recibir los honorarios.

El área de comunicación del CCE confirmó que Carlos Salazar Lomelín no renunciará al pago, pues se trata de una remuneración por su tiempo y su trabajo, además de que el líder empresarial se encuentra jubilado.

La Asamblea de Accionistas de Alsea también aprobó una compensación de 310 mil pesos para seis integrantes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias: los dos presidentes de ambos órganos auxiliares recibirán 55 mil pesos brutos por cada sesión en la que participen, y cada uno de los otro cuatro miembros, 50 mil pesos brutos.

La Ley no establece un mínimo de sesiones para tales Comités, por lo que pueden reunirse cuantas veces sean necesarias, y la erogación de Alsea por el pago de sus honorarios puede variar considerablemente.

Los miembros de ambos Comités auxiliares son a su vez integrantes del Consejo de Administración, así que obtendrán el pago de la compensación por partida doble.

Se trata de los consejeros Fabián Gerardo Gosselín Castro, León Kraig Eskenazi, Alfredo Sánchez Torrado, Luis Carlos Ferezin y Julio Gutiérrez Mercadillo (este último participa en los tres órganos simultáneamente: el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias).

Cuestionado al respecto, Alberto Torrado Martínez señaló que todas las empresas que cotizan en la Bolsa pagan honorarios a los miembros de su Consejo de Administración; además, observó que la erogación de Alsea por este concepto es “insignificante”.

No obstante, dijo que los consejeros que reciben esta remuneración podrían reconsiderar y renunciar al pago; de hecho, afirmó que él mismo, solidariamente, no cobró su sueldo de abril.

“Este miércoles será la primera sesión de consejo que vamos a tener este año después de la crisis y obviamente, como lo hemos hecho muchos de los colaboradores de la compañía, seguramente muchos de los consejeros van a renunciar al honorario, cuando menos, de esta sesión; no lo sé, esa es una decisión de ellos, pero es una cantidad insignificante, déjame decirte cuánto dinero es, son 250 mil pesos al trimestre”, precisó.

“Los consejeros tienen la obligación de asistir (a las sesiones), de leer toda la información que se les manda, y los consejos de Alsea duran cuatro horas, hasta donde tengo entendido todas las empresas públicas le pagan un honorario a sus consejeros por participar en los consejos”.

Torrado Martínez afirmó que Alsea es de las compañías públicas que menos pagan a los miembros de su Consejo de Administración, y destacó que tampoco les otorga prestaciones ni regalos.