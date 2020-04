AMLO dará énfasis al empleo en su plan de reactivación económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ante la afectación económica por el COVID-19, se dará prioridad a cuidar los empleos, por lo que incluirá el tema en el plan de reactivación económica que anunciará el domingo.

“No (estoy preocupado), porque vamos a dar énfasis en el empleo. El domingo es salud, bienestar y empleo, es básico lo del empleo, para van a ver cuántos empleos vamos a crear, por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto”, se comprometió.

El sector empresarial ha pedido al Gobierno federal apoyos para hacer frente a la actual crisis sanitaria por el coronavirus, pero solo ha anunciado apoyos para las personas que viven “al día”, a fin de aminorar sus afectaciones, pero ningún incentivo para empresarios.

López Obrador dijo este jueves que pese a que no habrá condonaciones para el sector empresarial, si se tomarán medidas como la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo más pronto posible.

“Y otras acciones de apoyo, no aumentar los impuestos, mantener bajos los precios de los energéticos. Que no haya derroche en el gobierno que le cueste menos a la sociedad mantener el gobierno. No corrupción, Estado de derecho, oportunidades para la inversión”, detalló.

En Estados Unidos, la cifra de solicitudes de subsidio por desempleo alcanzó una cifra sin precedentes de 6.64 millones, lo que refleja el parón de actividades debido al avance del coronavirus en Estados Unidos.

El mandatario dijo que no le preocupa que en México ocurra el mismo escenario de desempleo que en Estados Unidos porque su gobierno incentivará el trabajo y las condiciones para la inversión nacional y extranjera.