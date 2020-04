AMLO no avalará préstamo del BID para rescatar a empresarios de la crisis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no avalará el pacto entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) para el préstamo de 12 mil millones de dólares planeados para las micro, pequeñas y medianas empresas que atraviesan una crisis por el COVID-19.

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes”, señaló el presidente.

“Imagínense que el presidente se entera que ya hubo un arreglo y ya solo Hacienda lo avale, es mucha la prepotencia”, agregó.

El préstamo de 12 mil mdd sería del BID Invest, miembro del Grupo BID, para financiar a empresas a las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) del país, ante la crisis económica por el COVID-19.

En su conferencia matutina, López Obrador criticó que el préstamo se esté dando por hecho al contar solo con el aval de las Secretarías de Hacienda y de Economía, sin tomar en cuenta su figura presidencial.

“Cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avala, ¿y que, nosotros estamos de floreros, de adorno?”, cuestionó.

El presidente reiteró que no permitirá que se utilicen recursos de Hacienda para propiciar el rescate de grandes empresarios que solo buscan en la pandemia, recursos extraordinarios con cargo al erario.

Dijo que el empresariado está actuando “con prepotencia al tratar de imponer sus planes económicos al gobierno”.

Señaló que otra de las razones para no avalar el préstamo es el no endeudar al país y no provocar una situación parecida al Fobaproa, “el cual nos ha costado hasta ahora 3 billones de pesos”.

Afores se revisarán

El presidente señaló que su gobierno revisará el tema de las afores en cuanto termine la pandemia por la afectación que provocará la crisis en los ahorros de los trabajadores.

“Hay que buscar una solución porque si no se actúa, los trabajadores, sobre todo los que se van a jubilar a partir e 2024 que van a empezar a recibir menos de lo que ahorraron y eso es un tema preocupante, eso requiere de un rescate”, refirió.

El presidente agregó que la afectación será para los trabajadores que estén bajo el régimen de la Ley de 1997.

“Sí hay un problema de origen y sí fue una reforma estructural, pero para perjudicar a los trabajadores”, finalizó.