Nunca la prensa le había pegado tanto a un gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no hay un periodismo profesional ni independiente y que nunca la prensa le había pegado tanto a un gobierno.

Afirmó que los “excesos” de los medios se van a hacer a un lado porque la gente ya no le cree a los que mienten.

“Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, El Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontrar nada bueno del gobierno, todo malo, todo malo, no sólo la notas, los articulistas, supuestamente independientes, todos”, dijo.

En su conferencia matutina aseguró que el buen periodismo es el que está cercano al pueblo y no como el de ahora, sobre todo económico, y muy distante del pueblo.

Habló de los periodistas que lo defienden:

“Nos defienden creo que tres, y estoy hablando de periodistas, nos defiende muchísima gente, por eso puedo estar tranquilo, porque hay millones en las redes sociales que nos defienden, pero les digo quiénes defienden en estos últimos días, Federico Arreola, que nos defiende, enfrenta toda esta campaña de calumnias, Enrique Galván, de La Jornada, ya estoy terminando, yo sé que desespera pero, Pedro Miguel, estoy tratando de recordar quiénes, estoy hablando de la prensa escrita (…) otro que escribe en El País, Jorge Zepeda Patterson, pero hasta ahí “, sostuvo.

-¿El buen periodismo es el que defiende a su Gobierno?, preguntó una reportera.

– “El buen periodismo es el que defiende al pueblo y está distante del poder, no el que defiende al poder, el que defiende al pueblo”, respondió.

-¿El buen periodismo no es el que aplaude?, insistió la periodista.

-“No, lo que tenemos ahora es un periodismo cercano al poder, sobre todo al poder económico y muy distante del pueblo, es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba y a la clase media la utilizan nada más como parapeto, es como las Pymes que las usan de bandera, las ponen por delante para sacar provecho los de mero arriba, eso es lo que está sucediendo”, respondió.

Además de la prensa, dijo, la radio y la televisión, no supieron entender la nueva realidad, siguieron con lo mismo, “pero desesperados muchos optaron por la mentira”.

El mandatario criticó a Milenio y a comunicadores como Carlos Marín, Pascal Beltrán del Río (Excélsior) y Ciro Gómez Leyva (Radio Fórmula).

“Los mejores medios escritos en México durante mucho tiempo, pues La Jornada, antes Uno más Uno, tenía una muy buena época. Después el golpe a Excélsior y a Proceso. Ahí se formaron muchos, pero la mayoría se echó a perder”, aseguró.