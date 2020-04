Bonilla insiste en cuestionar reporte de Salud sobre muertes por COVID-19

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, insistió este domingo en cuestionar el reporte que da Salud federal sobre la cifra de muertos por COVID-19 en los estados.

En un mensaje en redes sociales, dijo que no hay una razón para que Salud federal no presente datos actualizados sobre las muertes diarias, y por lo tanto hay un desfase con las que él presenta en la entidad.

Este domingo, el gobernador informó sobre 83 defunciones a causa de Covid-19 en Baja California. El sábado reportó 81, mientras en el reporte de Salud federal aparecieron 68 muertes.

“En esta era que vivimos donde todo es instantáneo, no hay realmente una razón, de acuerdo a los científicos que yo he consultado, por la que no se reporten realmente, como lo hacen en Estados Unidos, los muertos del día”, dijo Bonilla.

“Esto es lo que es, si alguien reporta diferente en México, uno menos o uno más, no es la información que tenemos aquí, por eso es muy importante las páginas nuestras”, agregó.

La semana pasada el mandatario de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, afirmó que la Federación está “dosificando la realidad” y subregistra la cifra de muertos por coronavirus.

Ante ello, el Subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que la Constitución es clara en qué le compete a cada nivel de gobierno en materia epidemiológica y afirmó que van “muy bien” en la coordinación con las entidades.

José Luis Alomía, Director General de Epidemiología de la dependencia federal, detalló que, a nivel local y de manera directa, epidemiólogos entran en contacto directo con los pacientes, recaban información sobre el padecimiento y la ingresan, mediante un usuario y una contraseña, en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria (Sisver), que llega a la base de datos del Gobierno federal.

“Es una actividad que nace de lo local, que es parte y es de lo que día a día realiza todo el Sistema Nacional de Vigilancia, y es precisamente de los estados de donde toda esta información fluye, son los mismos estados los que capturan sus casos probables, sus resultados, teniendo siempre la contemplación de que también hay laboratorios regionales que concentran muestras de varios estados y que son estos los que emiten los resultados, pero esto se da en una sistematización en la cual podemos tener en 48 a 72 horas no solamente la notificación de los casos, sino también de los resultados que en su momento se llevan a cabo”, explicó.

El compromiso del Gobierno de Baja California es informar diariamente a la ciudadanía la actualización de casos por Covid-19. Compartimos este mensaje importante.#EnBCNosCuidamosTodos #Coronavirus #COVID19 #CoronavirusBC #COVID19BC pic.twitter.com/HvRGBR24jS — Jaime Bonilla Valdez (@Jaime_BonillaV) April 19, 2020





