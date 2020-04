Investigan a empresa de EU y a exfuncionarios por compra de carros tanque

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) investiga por peculado a la empresa norteamericana Ethan Gas Oil, LLC, en el caso de la adquisición de 700 carros tanque para desalojo y transporte de combustibles.

La compra en 2013 estuvo a cargo de la Subdirección de Distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex), por un monto de 91.19 millones de dólares, pero los carros nunca fueron entregados.

La Fiscalía investiga por estos mismos hechos a la empresa mexicana Mundo Global de Remolques S.A. de C.V., que el 8 de junio de 2017 fue confiscada por la comisión de delitos financieros en la Ciudad de México.

También son investigados dos exfuncionarios de Pemex que firmaron los contratos y autorizaron la entrega de un millonario anticipo por los carros tanque, que nunca fueron entregados a la institución.

Además la FGR solicitará que se indague a otros cuatro exfuncionarios, dos de ellos que laboraban en una filial de PEMEX, ubicada en Houston, Texas.

El sábado pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención en Querétaro de Luis Alberto “N”, exsubdirector de Operaciones de Pemex Logística, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y de uso indebido de atribuciones y facultades.

Funcionarios judiciales consultados por Animal Politico informaron que por estos mismos hechos es investigado Jorge Madrigal Salgado, exgerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, quien por separado cuenta con una segunda carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Las fuentes consultadas recordaron que “entre el 24 de junio de 2014 y el 3 de noviembre de 2015 se suscribieron 5 memorándums de entendimiento para prorrogar y/o suspender el programa de entrega de la adquisición de los 700 carros tanque. En éstos se modificaron sustancialmente los términos de la adquisición, sin que se diera aviso a las afianzadoras Sofimex y Mapfre, por lo que éstas no tuvieron conocimiento de las modificaciones pactadas, y por ende no fueron consentidas, ni garantizadas las compras por dichas afianzadoras”.

“En adición a lo anterior, originalmente se pactó que se otorgaría un anticipo del 30% sobre el monto total de la oferta, 60 días antes de la primera entrega de las unidades de acuerdo al programa de entrega incluida en la propuesta técnica-económica. En contravención a lo anterior, Pemex Refinación pagó el anticipó el 15 de noviembre de 2013, mes y medio después de firmar los contratos, lo que equivalió a la cantidad de 27.3 millones de dólares”.

El 2 de enero de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) inició por denuncia de PEMEX una investigación por el millonario contrato de los carros tanque que nunca fueron entregados, por lo que la indagatoria fue atraída por la FECC el 5 de junio del mismo año.

Tras investigador los hechos, la FECC solicitó audiencia inicial contra los dos servidores públicos inicialmente denunciados. También solicitó audiencia en contra de la empresa Ethan Gas por peculado.

Luis Alberto “N”, sin embargo, no se presentó a la audiencia inicial, por lo que al no justificar su inasistencia un Juez Federal libró una orden de aprehensión en su contra el 15 de febrero de 2020.

La policía federal ministerial, adscrita a la Agencia Federal de Investigación, cumplimentó la orden de aprehensión el día 28 de marzo de 2020 en Querétaro, por lo que el acusado ya está en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Durante la audiencia inicial del 29 de marzo de 2020, la FECC hizo la imputación y se dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada. De tal suerte que la audiencia se reanudará en el próximo viernes 3 de abril. En el caso de Jorge Madrigal Salgado el imputado enfrentará este proceso en libertad.

Ethan Gas subcontrató a empresa mexicana

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, la empresa norteamericana Ethan Gas Oil subcontrató a la empresa mexicana Mundo Global de Remolques, propiedad de Gricelda Escalona Gómez e Irma De Lucío Copca.

Ethan Gas Oil concursó en una licitación pública internacional, sin embargo, fue la única participante.

A pesar de esto, la empresa norteamericana subcontrató a Mundo Global de Remolques para fabricar los carros tanques.

Esa es la parte de lo que se acredita a Luis Alberto “N” porque él firmó el contrato donde señala que Ethan Gas Oil tenía la capacidad para proveer los 700 carros tanque. Jorge Madrigal también firma la última adenda (adición o complemento) del contrato.

La sospecha es que pudo existir un proceso de licitación irregular, porque además de que Ethan Gas fue la única participante, era evidente que en México existían otras empresas que podían fabricar los carros tanques, aseguró una de las fuentes consultadas.

En la conferencia mañanera del 21 de enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se estaba “procediendo legalmente para reabrir la investigación (contra Ethan Gas Oil), porque en efecto se dio el anticipo y no se devolvió el dinero. Pemex no recibió los auto tanques, se está alegando que sí entregaron 15, pero formalmente Pemex, en ese entonces, no los dio como recibidos. De todas maneras, se está hablando de 400 millones de pesos, cuando menos”.

Ese mismo día, la empresa norteamericana envío una carta a la revista Proceso donde aseguró que los recursos del anticipó que le entregó Pemex estaban “disponibles”, sin embargo, dicho dinero no ha sido regresado hasta el momento, de acuerdo con las fuentes consultadas por Animal Político.