CDMX anuncia nuevas medidas por COVID-19 para adultos mayores sin familia

Ante la llegada inminente de la Fase 3 por la pandemia de coronavirus en el país, el gobierno de la Ciudad de México, la entidad más afectada por el virus con 2 mil 591 casos confirmados al 19 de abril, 1 mil 123 hospitalizados, y 183 decesos, anunció esta mañana nuevas medidas para proteger a adultos mayores de la capital.

En una conferencia virtual, la secretaria de Bienestar Social, Almudena Ocejo, informó que el Instituto del Envejecimiento Digno pondrá en marcha en los próximos días una segunda fase para atender a personas que tengan 68 años o más, que presenten alguna condición de salud que los coloque en una situación de especial vulnerabilidad ante el COVID-19 -diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera-, y que no cuenten con ninguna red de apoyo familiar, ni social.

Para estas personas, la funcionaria dijo que se les entregará paquetes alimentarios y apoyos para realizarles pendientes urgentes y trámites, como cobros, el pago de servicios (agua, luz, etcétera), y compras de alimentos y de medicamentos, entre otros.

“Como estas personas no tienen ninguna red de apoyo, lo que hacemos desde el Instituto es proporcionarles la ayuda necesaria para que se mantengan en casa, para que no contagien y no se contagien”, expuso Almudena Ocejo, que añadió que a estos adultos mayores se les da seguimiento telefónico dos veces por semana.

Desde el 19 de marzo a la fecha, la secretaria de Bienestar detalló que, en una primera fase de atención, los 210 profesionales que trabajan en el Instituto del Envejecimiento Digno llamaron por teléfono a 5 mil 249 adultos mayores para preguntarles por su estado de salud.

De ese total, 1 mil 526 adultos mayores les solicitaron algún tipo de apoyo, y a 537 les entregaron medicamentos a domicilio para que no salieran de sus viviendas.

En los casos en los que, bien por teléfono, o bien por visita domiciliaria, se detectan posibles síntomas de Covid 19, o cualquier otro problema de salud, son canalizados a la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Bienestar Social puso a disposición de la ciudadanía el número 55 55 12 13 51 para reportar casos de personas mayores que vivan solas y sin red de apoyo, y que pueden requerir de ayuda.

También puso a disposición el número 55 55 33 55 33, que es la Línea Plateada del Consejo Ciudadano.

No habrá toque de queda

Por otra parte, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dijo que cuando se declara la Fase 3 de contingencia por la expansión del coronavirus, se darán nuevas indicaciones a la población para reducir la movilidad de las personas en la capital, luego de que en los últimos seis días aumentó de nuevo el número de personas que están en la calle en comparación con el periodo vacacional de la semana santa, cuando se registró un pico notable de descenso.

Sobre este punto, el gobierno de la ciudad detectó que en alcaldías como Xochimilco, la periferia de Tláhuac, en el norte de la Gustavo A Madero -en la salida al Estadod de México-, es donde más ha aumentado la presencia de personas en las calles.

No obstante, Sheinbaum adelantó que, a diferencias de otros estados de la República, en la capital no se impondrá ningún toque de queda, ni se multará a quien esté en la calle, ni tampoco se las detendrá, aunque señaló que se anunciarán “otras medidas”.

“No lo hacemos por convicción, porque confiamos en la conciencia de la gente. Y segundo, no lo hacemos porque tampoco habría capacidad. Si detenemos a una persona que ande en la calle… ¿a dónde la llevamos? La policía tiene que seguir haciendo su trabajo, que es detener delincuentes y de realizar labores de vigilancia y de seguridad”, subrayó Sheinbaum.

El gobierno de la ciudad también adelantó que mañana martes informarán sobre los operativos de verificación, de cierres, y de multas a establecimientos no esenciales que desobedecieron el mandato del ejecutivo de permanecer cerrados durante la emergencia sanitaria.

“Por ejemplo, estamos viendo que hay algunas cadenas de ropa y de telas que cierran en unos lados y que dejan abierto en otros”, apuntó Sheinbaum, que advirtió que habrá sanciones en contra, sobre todo, de las grandes empresas “que sí pueden mantener el salario de sus trabajadores” y que siguen abriendo a pesar del mandato de que no lo hagan.