¿Cómo fue el acuerdo y la negociación de México con la OPEP?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no tendrá afectaciones luego del acuerdo al que se llegó en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reducir la producción petrolera a nivel mundial.

“Con mucho esfuerzo se detuvo la caída, fue el primer año en 14 en que no disminuyó la producción. Ahora vamos a tener que cerrar válvulas, pero ahí está el petróleo y consideramos que no nos va a perjudicar esta medida”, dijo.

“Creo que el acuerdo ayudó, no es que en automático hayan aumentado los precios del crudo, porque si se ve así de manera simplista se puede decir, no sirvió el acuerdo de disminución”, aseguró en conferencia.

“Lo que se tiene que tomar en cuenta es que había el riesgo de un desplome completo de los precios, eso es lo que se evitó, mínimamente, y se espera que haya estabilidad en el precio hacia adelante”.

Esta mañana Rocío Nahle, secretaria de Energía, detalló cómo estuvo la negociación y el acuerdo al que se llegó con la OPEP y por qué no aceptó la reducción de 400 mil barriles diarios acordados.

¿Por qué el acuerdo de la OPEP?

México y los países productores de petróleo acordaron el 12 de abril reducir la producción de petróleo en 9.7 millones de barriles diarios como medida ante la caída de los precios.

Hace unos meses el precio del barril rondaba los 60 dólares pero durante las últimas semanas cayó a niveles nunca vistos desde 2002. El precio del barril según la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), está por debajo de los 21 dólares.

México encontraba excesivo el esfuerzo que se le reclamaba –reducir su producción en 400 mil barriles diarios– en comparación con otros países y no dio su aprobación durante la reunión.

México solo reducirá el 6%

Rocío Nahle, secretaria de Energía, explicó que el acuerdo con la OPEP permitió a México reducir solo en 100 mil barriles por día o sea un 6% de su producción.

Mientras que la reducción para el resto de los países miembros es del 23%.

La funcionaria detalló que durante las negociaciones que, “fueron muy tensas”, se explicó que México venía reduciendo su producción de crudo durante 14 años, y durante esta administración con las reformas realizadas, se había logrado repuntar la extracción de petróleo, ese fue el argumento ante las naciones productoras.

El recorte de la producción petrolera de México se hizo en la medida de sus posibilidades, porque el país no cubre las dimensiones de Arabia Saudí o Rusia, explicó Nahle.

“Todo esto se logra hablando, explicando, diciendo cuál es la posición de México, cómo venimos y cuál es su postura energética”, señaló.

Acuerdo con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 10 de abril que producirá menos barriles de petróleo para ayudar a México a cumplir con el acuerdo de la OPEP para frenar la caída de precios y que el gobierno mexicano lo compensará en el futuro, aunque no explicó cómo.

Señaló que esto significa reducir la producción de EU, pero “es una pequeña cantidad (de barriles) para nosotros, es grande para México pero para nosotros es poco”.

“Estados Unidos va a poner 250 mil barriles extras para compensar lo que México no puede y esto se hace en el mercado internacional, para cuidar el mercado petrolero”, sostuvo la funcionaria y agradeció la intervención del gobierno de Trump.

¿México pertenece a la OPEP?

La Secretaria de Energía explicó que México no pertenece a la OPEP, sino a un convenio de colaboración que se firmó en el 2016 con el grupo que se llama OPEP no OPEP, ahora conocido como Opep plus.

Arabia Saudita felicitó y aplaudió a México

Nahle aseguró que Arabia Saudita felicitó y aplaudió a México por la negociación exitosa para reducir la producción de petróleo en un porcentaje menor al propuesto originalmente.

“La negociación duró muchas horas, Arabia Saudita no aceptaba la negociación que estábamos colocando”, explicó la funcionaria al indicar que una vez expuestas las condiciones que atraviesa México, el ministro de Energía de ese país hizo un reconocimiento público.

“Estamos de acuerdo y felicitamos a México, y pidió el príncipe (saudita) un aplauso especial para la delegación mexicana, para el pueblo de México”, dijo Nahle.

¿Por qué se busca reducir la producción?

“La reducción de producción de crudo es derivada de las condiciones impuestas por la pandemia de COVID-19 porque la movilidad en el mundo se contrajo, con lo que repercutió de inmediato en el sector al generarse una reducción en la demanda de 16 mil millones de barriles diariamente”, precisó Rocío Nahle.

Ya que además los países productores no cuentan con capacidad de almacenamiento suficiente para poder mantener la generación de petróleo en los mismos niveles que se han mantenido hasta antes de la emergencia sanitaria, según indicó la secretaria de Energía a mediados de mayo se cubre esa capacidad mundial.

“En el mundo la demanda ha bajado en 16 mil millones de barriles diarios, los aviones han dejado de circular, la movilidad bajó, no hay demanda de combustibles para abril era de 16 mil millones diarios”, explicó la secretaria al recalcar los beneficios para el país en la negociación realizada en días pasados.