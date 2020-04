ONG critican propuesta de CDMX para vigilar aislamiento desde antenas

La propuesta lanzada por el Gobierno de la Ciudad de México de monitorear las medidas de sana distancia a través de las 4 mil antenas telefónicas distribuidas en la entidad, generaron una serie de críticas por parte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y la organización ARTÍCULO 19, las dos defensoras de los derechos humanos en México, quienes coinciden que se trata de una “apuesta arriesgada” por parte de la autoridad en los que si no hay transparencia y el proceso legal no es claro se abre la puerta para vulnerar la privacidad de las personas.

El anuncio lo hizo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que el martes 31 de marzo reconoció en conferencia de prensa virtual que la Agencia de Innovación Pública estaba trabajando una iniciativa que implicaba monitorear los movimientos de las personas, a través de las antenas móviles de telefonía celular, con el fin de conocer si estaban acatando las medidas de sana distancia.

“Nos va a permitir tener información de las distintas antenas (de telefonía celular). Si uno va moviéndose cambiando de antena donde se va detectando el celular para poder trasmitir. Entonces nos van a dar, obviamente sin información personal ni nada solamente los puntitos de conexiones a las distintas antenas”, dijo.

A la declaración de Sheinbaum se sumó un comunicado de prensa del Gobierno de la CDMX, emitido el 31 de marzo, en el que la Secretaria de Salud, Oliva López Arellano, dijo que a ella se le “indicó que las empresas telefónicas brindarán acceso a las antenas de los teléfonos celulares para que, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), se mantenga un monitoreo del movimiento y contacto entre las personas en la Ciudad de México, con el objetivo de identificar si las personas cumplen con el aislamiento, y así reducir los contagios”.

Por su parte, la Agencia de Innovación Pública de la CDMX emitió una postura, el miércoles 1 de abril, donde vía Twitter aseguró que “el monitoreo de las medidas de sana distancia no es de celulares, sino de tráfico total en las 4 mil antenas de la Ciudad. No tenemos, ni necesitamos, ni pedimos, ni nos darían, acceso a información sobre dispositivos, mucho menos sobre usuarios”.

La iniciativa es “preocupante”

El anuncio de la iniciativa de monitorear a los habitantes de la CDMX, y las 3 diferentes posturas oficiales del tema, generó que la organización Artículo 19 se pronunciase este miércoles sobre la propuesta del Gobierno capitalino a través de su cuenta twitter.

Textualmente dijeron: “ARTICLE19 manifiesta su preocupación por la medida anunciada por el @GobCDMX, carente de fundamentos legales, en el cual las empresas telefónicas brindarán acceso a las antenas de los teléfonos celulares para monitorear el movimiento y contacto entre personas en la CDMX”.

Para Leopoldo Maldonado, Abogado y Subdirector Regional de ARTICLE 19, la iniciativa del Gobierno de la CDMX “es sumamente preocupante por varias razones: Una de ellas es porque no se ha dado a conocer el instrumento jurídico y mucho menos el fundamento legal bajo el cual se está actuando”.

Para Luis Fernando García, director ejecutivo de la R3D, si bien el tercer mensaje emitido por la Agencia de Innovación explica lo que quieren hacer, y en su opinión no implicaría “mucho problema”, en un primer se dijo que dicha información permitiría “monitorear contactos”. Eso encendió la alarma.

La denuncia de la R3D

Para los integrantes de la R3D, sin embargo, la iniciativa aun cuando puede tener un buen objetivo y ayudar a monitorear la pandemia en la capital mexicana, lo que preocupa es que no sólo es la CDMX la que ha tenido acercamiento con los dueños de las antenas telefónicas pues tienen “conocimiento de que, en el marco de la emergencia sanitaria, diversas autoridades se encuentran realizando solicitudes de información a empresas de telecomunicaciones”.

“Lo importante es saber qué información se está pidiendo, con qué objeto, cuánto tiempo, para que, todo eso es importante para determinar si es invasivo o no. Si es problemático o no. Un mapa de calor que le diga de manera general a la gente si se están movimiento no lo veo problema, pero si esa es la justificación para saber dónde está todo mundo e ir a sus casas para sancionarlos porque no están respetando la cuarentena aun cuando es voluntaria eso no puede pasar. Debe existir el derecho a la privacidad”, dijo García.

Para Maldonado de ARTICLE 19, la autoridad está obligada a rendir cuentas y transparentar las acciones que están realizando. “Transparentar las reuniones que han tenido con los dueños de las antenas y lo que han acordado…que transparenten el instrumento jurídico de la medida, que haya claridad. No se gobierna a tuitazos”.

Para Pepe Merino, titular de la Agencia de Innovación Pública de la CDMX, la medida a implementar tiene como objetivo “contar usuarios por antena en distintos horarios; no sabemos quiénes son, ni vamos a rastrear dispositivos”, sostuvo a pregunta de Animal Político.

La postura de la Agencia

Por la noche del miércoles, la Agencia de Innovación de la CDMX emitió una tarjeta informativa sobre las acciones a realizar. Textualmente informaron lo siguiente:

“En el último mes, y con el propósito de garantizar la salud y seguridad de todos, el Gobierno de la Ciudad de México ha utilizado la tecnología como un mecanismo para responder de manera adecuada a la pandemia del virus COVID-19. Dentro de este contexto, se está colaborando activamente con los operadores nacionales de telefonía móvil; en concreto a través del sistema SMS Covid-19 y mediante la compartición de información agregada y anonimizada sobre el aforo de usuarios de telefonía celular en la Ciudad de México.

En ese sentido, desde el día 25 de marzo, un número de operadores móviles brinda de manera diaria al Gobierno de la Ciudad de México datos agregados sobre la cantidad promedio de usuarios abonados a cada una de las radiobases dentro de la Ciudad de México. Estas bases de datos no contienen ningún tipo de información sobre usuarios particulares o su comportamiento. Por el contrario, sólo permiten al Gobierno de la Ciudad observar para cada hora del día, cuantos usuarios se encontraban conectados a cada radiobase.

Gracias a esta generosa colaboración, el Gobierno de la Ciudad tiene la capacidad para identificar en qué zonas de la ciudad, así como en qué horarios del día, cambia la afluencia total de personas en la Ciudad.

La finalidad de este ejercicio es poder evaluar día con día los cambios de aforo en distintas áreas y su posible relación con la propagación del virus COVID-19. Esto permite diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a reducir la tasa de contagio del COVID-19 y atender de mejor manera la presente emergencia sanitaria para garantizar la salud de todos los ciudadanos”.

