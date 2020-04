Gobierno de CDMX recomienda uso de cubrebocas de tela en transporte

Autoridades de la capital del país recomendaron a los ciudadanos el uso de cubrebocas de tela en el transporte público, como medida de prevención para aquellas personas que tengan la necesidad de salir.

“La recomendación en la ciudad será uso de cubrebocas de tela, no quirúrgico, no médico, sino de tela en transporte público porque en reconocimiento a todas aquellas personas que no pueden permanecer el tiempo que se está sugiriendo en casa, que requieren movilizarse entonces la recomendación es que en transporte público uso de cubrebocas”, dijo la secretaria de Salud capitalina, Olivia López.

“Lo vamos a empezar a publicitar ya, desde este día en todas las páginas de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad y sobre todo vamos a colocar cápsulas informativas del manejo higiénico de estos cubrebocas porque si no se manejan correctamente pueden convertirse en focos de infección”, agregó.

La funcionario recomendó lavar frecuentemente los cubrebocas de tela, y que al usarlo no se toque la tela que cubre la nariz y boca, sino los resortes con que se sujeta.

También aconsejó “que al momento de que se use un cierto tiempo, por ejemplo, en el transporte público, se coloque al salir de la casa y se use en el transporte público y luego se deseche o se ponga en una bolsa y se lave, dependiendo el tipo de cubrebocas”.

Si se quita y pone y se deja en cualquier lado, como en una mesa, “puede convertirse en una prolongación de nuestras manos contaminantes, entonces eso es muy importante para la población”.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó que no se contemplan sanciones por no utilizar ahora cubrebocas en el transporte, y que están trabajando para que la gente los tenga al alcance.

“Estamos viendo ahí con nuestro secretario de Desarrollo Económico para que puedan estar disponibles en cualquier lugar, y ver también si podemos nosotros hacer una primera donación, estamos trabajando en ello”, expresó.