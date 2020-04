'Estamos luchando contra el COVID-19': enfermero agredido en Yucatán

Un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue agredido con un huevo este sábado en Yucatán, mientras esperaba su transporte.

A través de redes sociales, Rafael Ramírez denunció que el ataque fue realizado por dos personas a bordo de una motocicleta, aproximadamente a las 19:40 horas.

Te puede interesar: No nos dan equipo, lo compramos o lo hacemos nosotras: enfermeras ante riesgo por COVID-19

“Pensé que esta clase de cosas no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder hacer nada… La acción fue la de un cobarde y es increíble que tengamos que soportar esta clase de agresión o humillación por parte de gente tan ignorante”, acusó.

Rafael dijo que tiene miedo de ir a trabajar, y llamó a la ciudadanía a entender que los profesionales de la salud son “los que en esos momentos estamos haciéndole frente a la contingencia” por el COVID-19.

Soy Rafael Ramírez, soy enfermero del IMSS Yucatán, el día de ayer por la noche alrededor de las 7:40 pm. mientras… Posted by Rafael Ramirez Morales on Sunday, April 5, 2020

Ataques a personal médico por COVID-19

Durante esta contingencia por COVID-19, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha recibido quejas y documentado situaciones vinculadas a hechos de rechazo, violencia y discriminación, entre ellas las dirigidas al personal médico y de enfermería.

En conferencia de prensa, la titular de Conapred, Mónica Maccise, calificó esto como “muy delicado, porque ellos están haciendo un esfuerzo enorme para poder trabajar en cualquier condición en esta contingencia y merecen todo nuestro reconocimiento y toda nuestra reciprocidad”.

Entre el 19 de marzo y el 3 de abril se presentaron 24 quejas por presuntos actos discriminatorios relacionados con la COVID-19.

Lee más: Salud busca 6 mil médicos y 12 mil enfermeros para enfrentar emergencia por COVID-19

Los principales hechos denunciados fueron los insultos, amenazas o maltratos, obligación de ir a trabajar, obligación de trabajar estando en situación de riesgo y hostigamiento laboral.

También denunciaron inobservancia de las medidas de contención y sana distancia, hostigamiento vecinal, divulgación pública de información clínica en medios o redes sociales, dificultades para acceder a atención médica y expresiones discriminatorias.