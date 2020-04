EU quiere que México reactive producción de suministros

Estados Unidos quiere que México reactive la producción de suministros que requiere para industrias como la de producción de armamento o de construcción de aviones-, luego de que la pandemia de COVID-19 provocara el cierre o una reducción en la actividad industrial en territorio mexicano.

“Estamos viendo impactos a la base industrial por diversos focos de cierre a nivel internacional. Particularmente notable es México, donde tenemos un grupo de empresas que están afectando a muchas de nuestras principales compañías”, dijo al respecto el lunes Ellen Lord, subsecretaria de Defensa de Estados Unidos para Adquisiciones y Apoyo.

“El viernes hablé con nuestro Embajador de Estados Unidos para pedirle ayuda en que reabran nuestros proveedores internacionales ahí. Estas compañías son especialmente importantes para nuestra producción de fuselaje”, agregó.

The US is now actively urging Mexico to reopen factories closed due to its #Covid19 emergency declaration of March 30th. Yesterday, the Pentagon said this is affecting major prime DOD contractors. This, while #Covid19 deaths have been reported at Mexico’s maquila export factories pic.twitter.com/XdNWxw74Re

— José Díaz-Briseño (@diazbriseno) April 21, 2020