Se podrá disponer de 3,300 camas de hospitales privados: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo sobre un acuerdo de colaboración con un par de asociaciones de hospitales privados, para que durante un mes el servicio público de salud pueda usar 3,300 de sus camas, al entrar en la etapa más crítica de casos de COVID-19.

“Nos van a cobrar el mínimo, no va a haber ganancias, no va a haber utilidades, esto yo lo agradezco”, mencionó López Obrador sobre el acuerdo, aunque no detalló cuál será el monto de dicho cobro mínimo.

En un video, el presidente detalló que una de las asociaciones con las que se estableció el acuerdo, para que no se sature el sistema público de Salud, es la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que incluye a hospitales como el ABC, Los Ángeles, Star Médica, Médica Sur y Dalinde.

Con este acuerdo, dijo el presidente, “podemos estar más tranquilos, seguros”, aunque insistió en que lo más importante para encarar bien la emergencia por COVID-19 es la prevención y atender las recomendaciones de Salud, entre ellas no aglomerarse y quedarse en casa.

López Obrador mencionó que espera tener el próximo jueves una proyección de los especialistas de Salud federal sobre cuándo se presentará el periodo más crítico de la epidemia.

El mandatario mencionó que a él le gustaría iniciar el levantamiento de la cuarentena o medidas de aislamiento el 10 de mayo, gradualmente, aunque él no es experto y atenderá lo que le digan los especialistas.

En épocas difíciles como esta, la solidaridad emerge: los hospitales privados contribuirán a garantizar el derecho a la salud del pueblo.https://t.co/ubWP4QtmPW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 12, 2020