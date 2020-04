Interjet extravía a un gato; a su dueño le dicen que murió y ya no lo buscarán

Carlos Alberto Carranza Peña, de 26 años, tuvo que dejar la Ciudad de México, en donde vive desde el 2016, por recomendación médica, pues tiene problemas en los bronquios y ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, decidió que lo mejor era regresar al lugar en donde nació y vive toda su familia: Paraíso, Tabasco.

En la Ciudad de México vivía solo con su gato llamado Aerys, de 4 años. Como su viaje era por tiempo indefinido decidió llevarlo con él, pues lo considera parte de su familia.

Antes de abordar el vuelo en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, Alberto documentó y verificó que la transportadora en la que viajaría su mascota estuviera segura y supervisada por el personal de la aerolínea Interjet.

Luego, poco antes de las 6 de la tarde del 1 de abril -fecha en la que viajó de la capital del país a Villahermosa- antes de abordar el vuelo 2538, lo vocearon para avisarle que su gato se había escapado.

“Primero me dijeron que se había caído la caja y que Aerys había salido corriendo y que ya se habían activado los protocolos de emergencia para buscarlo junto con el departamento de flora y fauna, y que eso nunca les había pasado”, cuenta Alberto.

El personal de la aerolínea le aseguró que lo encontrarían. Aunque Alberto pensó en quedarse hasta encontrar a su gato, no pudo hacerlo porque ya solo había vuelos disponibles hasta mayo y con los problemas de salud que tiene, más los económicos, se le hizo imposible considerarlo y se fue.

Llegando al aeropuerto de Tabasco, personal de Interjet le dijo que todavía no encontraban a Aerys, sin dar más detalles le proporcionaron los números telefónicos a los que se podía comunicar, cuenta Alberto a Animal Político.

“En esos números nadie me contestó y tuve que llamar a asistencia telefónica y quien me atendió me dijo que no tenían ninguna información registrada, me dejaron 20 minutos en espera y luego me informaron que seguían buscándolo todavía”.

Dos horas después de esa llamada lo contactó el gerente de servicio al cliente, Fernando Arturo Muñóz, quien lamentó lo sucedido y le dijo que tenía todo el apoyo para encontrar a su gato.

Después recibió otra llamada en donde le informaban que Aerys se había caído de las bandas dentro del escáner de rayos X y que había muerto, pero que por protocolos del aeropuerto no pueden entregar el cuerpo.

Alberto pidió una prueba de ello, por lo que pidió una foto de su gato, pero se la negaron, solo le enviaron la imagen de la transportadora.

Le dijeron que Interjet haría un oficio para solicitar el permiso para mandarle las fotos, que la búsqueda se suspendía por la muerte del gatito.

“No tengo ninguna prueba de que él esté muerto, ellos no me la dan y tampoco lo quieren seguir buscando, a mí me están apoyando desde la CDMX, hay personas que pueden ir a reconocer el cuerpo, pero no nos dan el permiso”.

Abro hilo de como @interjet volvió a “perder” a una mascota que iba a viajar con ellos y como su salida fácil fue decirme que “murio”

Abril 2020 pic.twitter.com/mukKzSNvSZ — Alberto_Czp (@AlbertoCzp) April 1, 2020

El personal de la aerolínea le ofreció a Alberto, a manera de indemnización, viajes o dinero, aunque no le hablaron de algún monto. “Yo les dije que no porque yo sé que mi gato sigue vivo, debe estar escondido en el hangar y quiero que lo busquen, solo se quieren lavar las manos diciendo que ya está muerto”.

Aerys es un gatito criollo adoptado y a Alberto le duele mucho la situación. “Es mi amigo, no es una simple mascota, es mi familia, al principio era muy gruñón, luego nos adaptamos y ha sido mi apoyo emocional, me duele mucho, lo necesito”, dice triste.

Aerys es de color negro con blanco, tienes los ojos entre verdes y ámbar. Es un poco desconfiado de las personas, juguetón, ama la comida y dormir.

Animal Político consultó a Interjet para saber más del caso y sus protocolos de seguridad, pero hasta el momento no ha dado una respuesta.

En 2016 la aerolínea perdió a una perrita llamada Mika, despegó el vuelo sin siquiera avisarle a su propietario que la mascota se había escapado. Mika sí fue encontrada.