Jaliscienses con COVID-19 “vienen a encerrarse” a Nayarit: gobernador

El gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, acusó que hay personas residentes de Jalisco que están contagiadas con COVID-19 y han acudido como turistas al estado.

“Estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino de Jalisco, personas que tienen positivo el COVID y ellos vienen a encerrarse acá”, dijo Echeverría García en un videomensaje que compartió en Facebook.

Por esa razón, comentó, se decidió cerrar todas las casas club de Bahía de Banderas, municipio que colinda con Jalisco, así como todas las piscinas colectivas.

“Una autoridad del estado vecino me llamó muy preocupado y muy responsable. Me dijo ‘Toño, son chingaderas, que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho'”, comentó el gobernador.

“Siempre son bienvenidos, pero por ahora esa gente irresponsable que tiene el COVID-19 que se vino a Nayarit no tiene madre”, dijo.

En este sentido, pidió a los habitantes del municipio que no atiendan a turistas y llamó a que los jaliscienses se queden en casa.

“No tengo nada contra ustedes, todo mi reconocimiento y mi respeto, pero los nayaritas estamos haciendo nuestro trabajo y no queremos perder vidas”, dijo.

“Sé de personas que tienen el COVID, sé dónde están instaladas no quiero decir nombres para no quemarlos porque no es mi estilo, pero la policía hará lo propio”, añadió.