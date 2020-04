Oposición rechaza extraordinario para discutir reforma a Ley de Presupuesto

Los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano rechazaron este jueves ir a un periodo extraordinario de sesiones para discutir las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al encarar una crisis económica en medio de la pandemia mundial.

En cambio, llamaron a un acuerdo nacional urgente que congregue a todos los sectores y posturas de la sociedad, y permita proteger la salud y el bienestar de la población.

Hoy cerramos el periodo ordinario de la @Mx_Diputados en un momento en el que debemos construir soluciones en unidad, pero sin dar pasos atrás.

Por eso, no votaré por un periodo extraordinario para discutir una iniciativa que va en contra de la propia Cámara que represento. pic.twitter.com/Ca2H5mWiqF — Laura_Rojas_ (@Laura_Rojas_) April 30, 2020

A través de un comunicado de la Comisión Permanente, dichas bancadas se opusieron a llevar a cabo un extraordinario y manifestaron su oposición en conjunto.

“Aprobarla representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico, no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presente y venideras y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho”, señalaron.

“Reiteramos el llamado a actuar con responsabilidad y dejar a un lado los cálculos políticos y los intereses particulares, apegados al orden constitucional que nos rige”, agregaron.

“Nuestro objetivo común debe ser enfrentar esta crisis sanitaria y económica con unidad, inteligencia, responsabilidad y colaboración”.

Nuestro movimiento y mi convicción es progresista y de avanzada, siempre lucharemos por el respeto a la constitución, la división de poderes y el estado democrático en nuestro país, no le fallaremos a quienes nos dieron su confianza. pic.twitter.com/vk6xffOo5G — José Ramón Enríquez (@DrRamonEnriquez) April 30, 2020

En otro comunicado conjunto, las dirigencias nacionales de los partidos mencionados también expresaron su rechazo a la celebración de sesiones extraordinarias para hacer modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“La iniciativa presidencial y el dictamen que promueve Morena no debe aprobarse porque atenta contra el equilibrio de poderes establecido en la Constitución, ya que el Ejecutivo invadiría responsabilidades de la Cámara de Diputados y además tendría un manejo discrecional de los recursos públicos”, refirieron PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

“De igual modo, es innecesario cualquier otro cambio porque ya existen disposiciones vigentes en la Ley ante diversos escenarios, para que la Cámara de Diputados sea la que formule su opinión y sea el Ejecutivo el que resuelva de conformidad con las prioridades aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020”, agregaron.

Las dirigencias nacionales de oposición respaldaron a sus 26 legisladores, 13 titulares y 13 sustitutos, que el día de hoy rechazaron la realización de un periodo extraordinario “para la aprobación de iniciativas que vulneren el orden constitucional”.

La Comisión Permanente del Congreso, que sería la encargada de convocar a una periodo extraordinario, está integrada por 19 diputados y 18 senadores; actúa como representante del Congreso en periodo de receso.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la iniciativa del presidente López Obrador para modificar algunos artículos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se explorará y se tratará de enriquecer o modificar.

“La iniciativa yo la he revisado de manera seria, yo creo que como está planteada no podría tener una suerte afortunada”, reconoció Monreal en una conferencia virtual.

“Es decir, creo que tendrá que modificarse para que quede muy claro el equilibrio de poderes y el papel del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de exclusiva”, agregó.

Mañana se celebra la instalación de la Permanente, dijo Monreal, y la oposición podrá proponer los temas que considere pertinentes. Es parte de la negociación que se lleva a cabo siempre en los órganos colegiados, apuntó.

“Hoy no me corresponde a mí estar ahí, no soy propietario de la Permanente, sólo son 17 senadores y nos corresponden ocho. Los otros nueve son de la oposición y los ocho senadores, no estoy dentro de los ocho, que son los que van a decidir”.

Si el bloque opositor se mantiene en contra de que se convoque a extraordinario, reconoció también Monreal, “me temo que no lograremos el periodo extraordinario”.

“ Hoy fueron tajantes, no están de acuerdo con la ley como está planteada, la modificación que se propone; y no están de acuerdo en algunos casos del periodo extraordinario”.

Con información de Notimex