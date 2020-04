Plataforma de Salud no suma casos COVID de privados: Tamaulipas

Todos los gobiernos estatales deben registrar el número de casos confirmados de COVID-19 en la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) de la Secretaría de Salud. Sin embargo, las opciones precargadas sólo incluye a tres de los 35 laboratorios privados autorizados para realizar pruebas de detección.

Esto significa que la plataforma del gobierno federal no registra la totalidad de casos confirmados por los laboratorios privados ubicados en los estados, asegura la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa.

En la conferencia vespertina de este martes, el subsecretario Hugo López Gatell, lo confirmó. La conversación con Molina Gamboa, “nos permitió detectar un elemento que explica la discrepancia, que es la colaboración de los laboratorios privados”.

Explicó que en la fase 2 de propagación del coronavirus se integraron laboratorios privados para descentralizar la realización de pruebas, y sólo registraban el número de aplicaciones y de positivos, pero “hacia la fase 3 vamos a cambiar la modalidad y los laboratorios privados también van a tener una ficha básica para registrar nominalmente sus casos”, dijo el subsecretario.

Estas discrepancias se observaron en las cifras del 20 de abril, por ejemplo, cuando en los datos presentados en la conferencia de prensa ubicaban a Tamaulipas con 134 casos confirmados, mientras el gobierno estatal registró 210 contagios hasta ese día.

La secretaria Molina señaló las discrepancias en las tres teleconferencias que los secretarios de Salud han tenido con autoridades estatales y federales, una incluyendo al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, durante este mes, sin que lo tomaran en cuenta, pero sobre todo, sin que lo subsanaran.

“Al inicio no fue perceptible por los tiempos de corte y porque los casos de privados no eran tantos, pero luego empezamos a manifestar esa diferencia en los datos. En las videoconferencias hemos reiterado esto, en las reuniones con los gobernadores en la zona noroeste han hecho hincapié en que no tenemos la misma información”, asegura la funcionaria en entrevista con Animal Político.

La plataforma solo reconoce a tres privados

La plataforma SISVER sólo tiene como opción de registro de particulares al Hospital ABC, el Hospital Ángeles Lomas y Médica Sur, pero no a los laboratorios restantes, que en el caso de Tamaulipas son dos: Laboratorios Lister y Salud Digna A. C., que fueron autorizados desde el 28 de marzo por la autoridad Federal.

Sin embargo, todos los días a las 15 horas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas hace el corte de los casos confirmados enviados por los laboratorios privados, y con esa información, el gobierno estatal da seguimiento de contactos de esos casos.

Esto les permite tener un registro puntual de confirmaciones en hospitales públicos y en el ámbito privado, pero en la plataforma no podían ser atribuidos a alguna institución estatal que sí aparezca, “sería poco ético registrar casos en un hospital sin que ellos hayan hecho la prueba”, asegura la secretaria Molina.

La noche del lunes 20 de marzo, en una entrevista con Denise Maerker, el subsecretario López Gatell aseguró que la diferencia en el número de casos con los estados, como Baja California y Tamaulipas, se debía a que las entidades no registraban la totalidad de sus confirmaciones en la plataforma SISVER.

“Los datos los generan en los estados, los datos que no tengamos, es porque los estados no los están subiendo”.

En respuesta, la secretaria de Salud de Tamaulipas tuiteó este martes que “dicha afirmación carece de veracidad” y por la tarde, en entrevista con este medio insistió: “Lo único que no acepto es que me echen la culpa a mí como estado que yo no capturé. Eso sí no se lo voy a perdonar a nadie porque no es cierto”.

Además, de acuerdo con un comunicado del 15 de abril, se instruye a los laboratorios privados a continuar enviando los casos positivos al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), por lo que la autoridad Federal también tiene los datos, asegura la secretaria de Salud de Tamaulipas.