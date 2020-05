Comunicación y tecnología, fundamentales para combatir la pandemia

Durante la pandemia del COVID-19, la población en México y el mundo ha tenido la posibilidad de seguir, prácticamente en tiempo real, el número de infectados y muertos. Mientras, en las calles y hospitales, policías, personal médico y autoridades echan manos de la tecnología para prevenir un mayor número de contagios.

Y es que, a diferencia de epidemias pasadas registradas hace más de un siglo, las comunicaciones y la tecnología se han convertido en un aliado de la población para evitar que esta tragedia sea de mayores dimensiones.

En la actualidad, quedó demostrado que, además de contar con personal y equipo médico suficiente para enfrentar la pandemia, las redes de comunicación de misión crítica funcionan como parte fundamental de la respuesta de las autoridades ante una emergencia como la que se vive pues gracias a ellas es posible la coordinación de las instancias como hospitales, ambulancia, policía y bomberos que responden en auxilio de la población.

“Denominamos redes de misión crítica a la infraestructura de comunicación diseñada con el propósito de mantenerse disponible en todo momento, con la suficiente robustez para soportar cualquier inclemencia y con la capacidad de comunicar a todos los elementos de la corporación de manera simultánea”, explicó en entrevista, Vicente Roqueñí, Director de Asuntos con Gobierno, Espectro y Regulación para el norte de Latinoamérica y el Caribe de Motorola Solutions, quien consideró que toda respuesta de emergencias requiere como elemento fundamental la comunicación.

“De nada serviría por ejemplo tener hospitales listos y médicos dispuestos a atender a los pacientes si las ambulancias no pueden coordinarse y comunicarse con los centros de comando y control que atienden las llamadas del 911”, aseguró.

La crisis de COVID-19 llegó a México en medio de un proceso de transición y modernización en las redes de comunicación que usan autoridades de seguridad pública, salud, protección civil y otras áreas estratégicas.

Para el ejecutivo de Motorola, nuestro país está en el camino hacia la adopción del estándar internacional P25 ya que actualmente, la red nacional de radiocomunicación para seguridad pública opera con una tecnología obsoleta y no provee a los policías de comunicaciones seguras.

“La pandemia llegó a México en medio de este proceso de transición y eso ha hecho más lento el avance a una necesaria modernización, pero también ha puesto el tema en el centro de las necesidades prioritarias de las instituciones públicas, pues las comunicaciones son esenciales en la atención de la emergencia”, consideró.

En la actualidad, entidades encargadas de la seguridad pública como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y algunas policías estatales ya adoptaron la tecnología de estándar internacional P25 lo que les permite contar con comunicaciones con la más alta seguridad que existe en el mercado ya que, por ejemplo, se puede ubicar geográficamente a todos los elementos que porten un radio o consultar bases de datos desde sus dispositivos.

Además del esfuerzo que realizan las autoridades sanitarias del país es importante señalar que la actividad delincuencial se mantiene en buena parte del territorio, por lo que las redes de comunicación crítica de las dependencias encargadas de la seguridad deben mantener su funcionamiento para garantizar seguridad a la población.

“La delincuencia no está en cuarentena; por ello, durante y después de la emergencia sanitaria las comunicaciones de radio P25 interoperable con banda ancha a través de dispositivos LTE llamados LEX de Motorola Solutions y la solución WAVE PTX permitirá que las autoridades se coordinen recaben información y preparen su respuesta ante los delitos y hablen de un radio a un celular y viceversa”, añadió Roqueñí.

Por ello, el ejecutivo insistió en la necesidad de contar con la mejor tecnología disponible en el mercado para hacer frente a esta situación.

“Es preocupante que en México después de 20 años de invertir en una Red de Radiocomunicación para Seguridad prácticamente el 90% de los 400 mil policías que hay en el país sigan sin comunicación segura y confiable a través de un radio, del total de las supuestas cien mil terminales tan solo hay operando alrededor de 40 mil radios activos, muchos de los sitios de repetición están dañados y no funcionan, la cobertura es mala sobre todo en carreteras y las comunicaciones están saturadas y los pocos policías que tienen radio siguen utilizando radios con tecnología obsoleta de hace 20 años, que no es interoperable con otras tecnologías. La pregunta que las autoridades se hacen es después de 20 años tenemos la Red Nacional de Radiocomunicación que necesitamos y queremos? la respuesta claramente es no. Nuestros policías merecen mejores comunicaciones para hacer su trabajo, su seguridad y para que los ciudadanos tengamos mejor atención y respuesta de su parte”, aseveró.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

Durante esta pandemia, también quedó claro que los gobiernos e instituciones que invierten en tecnología, pueden tener herramientas que ayudan a controlar contagios.

Por ejemplo, ahí están las imágenes de los termómetros con lectura de temperatura a distancia que usan otros países o las cámaras de videoseguridad que detectan la temperatura corporal de las personas en espacios abiertos.

También mediante el uso de herramientas tecnológicas es posible realizar análisis especiales que permiten en un mapa identificar zonas de alto riesgo o de alta incidencia de contagios, lo que puede ayudar a las autoridades a tomar las previsiones correspondientes.

También en otros países se llegó al uso de robots para la sanitización de espacios públicos o para proveer alimentos a personas aisladas o en cuarentena; o de drones para comunicar a la población las medidas de distanciamiento social.

“Desde el inicio de la pandemia hemos visto cómo la tecnología ha ayudado de distintas formas en la respuesta a esta emergencia sanitaria. La tecnología puede ayudar en la detección de posibles casos de personas contagiadas por COVID -19”, comentó Roqueñí.

Por ello, añadió, la tecnología también es esencial para los centros de comando y control y las plataformas de toma de llamadas del 911, ya que son instancias donde se concentra la coordinación de la respuesta de las autoridades en la emergencia y la actual emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la relevancia de anticipar estas situaciones.

“Es fundamental la planeación y preparación ante las contingencias o emergencias, los planes de continuidad de operaciones son herramientas muy útiles para poder estar preparados, en esos planes se deben considerar todos los elementos tanto humanos como tecnológicos que pueden ayudar a contener y atender la emergencia. Sin duda las comunicaciones, los centros de comando y control, la videoseguridad y los procesos unificados para coordinar la respuesta y la tecnología son factores clave de dichos planes”, estimó.

AGRADECIMIENTO Y CONMEMORACIÓN

En entrevista, el ejecutivo de Motorola aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento al personal médico y de salud que ha sido el que está en la línea de fuego para enfrentar esta pandemia.

“Gracias por todo lo que están haciendo para salvar vidas, gracias por su compromiso y entrega por demostrar que mientras exista la voluntad del ser humano por ayudar y ser mejores tendremos esperanza y fortaleza. Motorola Solutions reitera su compromiso para seguir apoyándolos con nuestras soluciones de tecnología a todo el personal de emergencias desde policías, paramédicos, médicos, bomberos etcétera, que día a día arriesgan sus vidas por todos nosotros, dijo.

Además recordó que Motorola está por cumplir seis décadas de presencia en nuestro país, durante los cuales ha sido un aliado en mantener comunicadas a muchas instituciones mexicanas.

“A lo largo de estos años hemos sido aliados en la construcción de la red de comunicaciones para el sector energético del país a través de CFE y PEMEX, ayudando así al desarrollo del país, hemos aportado nuestras soluciones de comunicación a algunas policías estatales y con ello contribuimos a mejorar la seguridad de los ciudadanos, por supuesto apoyamos a las fuerzas armadas con soluciones de comunicación de misión crítica y de esta forma apoyamos sus esfuerzos por mantener la seguridad nacional y de las fronteras de México. Para Motorola Solutions es muy importante ayudar a las personas a dar lo mejor de sí en los momentos más importantes.”, finalizó.