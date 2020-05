Decreto de AMLO en tiempos fiscales afecta derecho a la información: INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la reducción de los ‘tiempos fiscales’ de radio y televisión, decretada por el presidente López Obrado, pero aseguró que se trata de una medida que afecta el derecho a la información y antidemocrática.

La medida reduce las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos nacionales y locales, que aplicaría del 15 de mayo al 30 de junio, de acuerdo con el decreto presidencial.

Sin embargo, los consejeros electorales confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revoque el decreto por considerar que viola el orden constitucional, al disminuir 40% los llamados tiempos fiscales, que son un pago en especie que deben dar los concesionarios de radio y televisión al Estado.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello advirtió que “si la división de poderes o los derechos están a debate, lo que está en entredicho es la democracia, y aquí hablamos justamente de derechos, si no lo hacemos así, si no respetamos el orden constitucional, si no incluimos a mayorías y minorías en la toma de las decisiones, entonces habremos perdido la posibilidad de construir un futuro sustentable en clave democrática y habrán triunfado expresiones antidemocráticas”.

Decreto afecta derecho a la información

La consejera Dania Ravel señaló que diariamente se dejarán de transmitir más de seis mil promocionales tanto de autoridades electorales como de partidos políticos, lo que “trastoca el modelo implementado en 2007 y con ello la función del INE y no se puede perder de vista la afectación del derecho humano a la información”.

Expuso que esta medida impide que los ciudadanos tengan conocimiento sobre las actividades que desempeña el INE y otras autoridades electorales.

De acuerdo con la autoridad electoral, el decreto implica para el INE y los partidos políticos 20% menos de tiempo en radio y 18% menos en televisión, por lo que es clara la afectación.

AMLO se benefició de lo que hoy quiere quitar

El consejero Ciro Murayama aseguró que siendo oposición, López Obrador “hizo un uso intensivo de los anuncios en radio y TV que ahora reduce a los partidos políticos”.

Esto, al mencionar que entre 2015 y 2017, el presidente apareció en el 83% de los spots de Morena en ese tiempo.

Insistió en que el modelo de comunicación vigente brinda equidad en la contienda, lo que ha permitido que la diversidad política e ideológica se recree elección tras elección.