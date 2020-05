Funcionario de Presidencia para Atención Ciudadana falleció por COVID-19

Una persona que colaboraba en la Dirección General de Atención Ciudadana en la oficina de la Presidencia de la República falleció este lunes a causa de COVID-19.

Presidencia informó que el personal adscrito a dicha área se encuentra laborando en sus domicilios en cumplimiento a las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias y acuden a atender asuntos esenciales con turnos de guardia.

La Secretaría de Salud realizó el estudio de contactos sin que hasta el momento se hayan presentado más casos sospechosos en la Dirección General de Atención Ciudadana.

La oficina de Presidencia externó sus condolencias a la familia, amigos y colegas.

El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, informó que un asistente a la conferencia nocturna del subsecretario Hugo López-Gatell dio positivo a COVID-19 el pasado 20 de abril.

Aloma se refirió a la persona contagiada como un “invitado” a la conferencia en Palacio Nacional, aunque de acuerdo con reporteros se trató de un empleado de comunicación social del gobierno federal.

El 27 de abril, la Secretaría de la Función Pública informó que su titular, Irma Erendira Sandoval, dio positivo a COVID-19.

Sandoval Ballesteros es la primera integrante del gabinete del presidente López Obrador contagiada. También dio positivo el día 20 de abril.

Otro funcionario contagiado con COVID-19 es Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), diagnosticado el 2 de mayo.

El 9 de mayo, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, informó a través de redes sociales que resultó positivo a coronavirus, por lo que se encuentra en aislamiento.

Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa

— Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) May 10, 2020