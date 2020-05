México supera las 7 mil muertes por COVID; prevén rebrotes tras reapertura

La Secretaría de Salud reportó 190 muertes más por COVID-19 en un día, para llegar a un total de 7 mil 179 defunciones en el país.

En lo que va de la epidemia en México, se han confirmado 65 mil 856 casos de coronavirus, 3 mil 329 más que ayer viernes.

El aumento de casos confirmados acumulados es el más alto registrado, de acuerdo con José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

Hasta ahora se registran 14 mil 253 personas quienes contrajeron la enfermedad en los últimos 14 días, por lo que son la población activa en el país que puede transmitir el virus.

La Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Tabasco concentran la mayor cantidad de casos acumulados.

A nivel nacional, 62 % de camas de hospitalización general están disponibles y 38% ocupadas. En camas con ventiladores, 66% están disponibles y 34% ocupadas.

En conferencia de prensa, Alomía informó que Guerrero superó a la Ciudad de México en la ocupación hospitalaria.

“Habrá rebrotes”

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, advirtió que la reapertura de las actividades traerá rebrotes de COVID-19.

“Que quede en su memoria: no está garantizado de modo alguno ni en México ni en ningún país del mundo que en el momento en que empiece la reapertura, no se puede garantizar que no habrá un rebrote”, comentó.

El funcionario señaló que esto obedece a la lógica de que los números de contagios subirán a medida que el número de personas en el espacio público y los movimientos que estas hacen también aumente.

“Es imposible y potencialmente dañino pretender que se puede mantener el estado de inmovilidad por tiempos demasiado largos. México tiene que empezar a ensayar sus experiencias de movilidad de manera escalonada, ordenada y cuidadosa”, apuntó.

Si una región registra un rebrote debe reducir la movilidad, sotuvo.