Restricción de viajes no esenciales entre México y EU podría extenderse:...

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó que la restricción de viajes no esenciales entre ambos países, establecida desde marzo y que se prevé concluya el 19 de mayo, se podría extender por más tiempo.

“Dicha restricción se amplió a mediados de abril y ahora está por caducar el 19 de mayo, pero muy probablemente será extendida nuevamente”, dijo el diplomático en un mensaje difundido en sus redes sociales.

A message to US citizens in Mexico / Un mensaje a ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/1zRXx1iuIg

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) May 14, 2020