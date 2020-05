¿Familia fraterna? Crece violencia familiar,sexual y de género en epidemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este 20 de mayo, en su conferencia mañanera, en que la familia mexicana es fraterna y que no existe violencia en casa. “¿Maltrato al interior de las familias? No, no, al contrario… se decía que iba a haber violencia intrafamiliar y no la hubo”, señaló el mandatario.

Pero los datos oficiales prueban exactamente lo contrario. Las denuncias por casos de violencia familiar, y por otras violencias que afectan principalmente a las mujeres, han crecido en 2020 en comparación con el año pasado con todo y la pandemia del coronavirus.

Entérate: Durante el confinamiento hubo reencuentro y no violencia intrafamiliar, dice AMLO

Las cifras actualizadas de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en el primer cuatrimestre del año, es decir de enero a abril, se iniciaron 68 mil 468 carpetas de investigación por denuncias de violencia familiar, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado.

Tan solo en el bimestre de marzo y abril, los dos primeros meses de la crisis sanitaria, se denunciaron 34 mil 823 nuevos casos, casi 1 mil 500 mas que los 33 mil 330 del mismo periodo de 2019.

Con el endurecimiento de las medidas de confinamiento y la reducción de la movilidad por la crisis sanitaria se rompió el alza sostenida en las denuncias presentadas por este delito que se había mantenido desde el arranque del año. Los casos cayeron de 20 mil 232 registradas en marzo a 14 mil 591 en abril.

¿La caída de denuncias significa que bajó realmente la violencia familiar en abril? Parece poco probable, de acuerdo con un análisis realizado a partir de llamadas de auxilio por la organización Intersecta.

El análisis revela que, en la Ciudad de México por ejemplo, aun cuando de abril de 2019 a abril de 2020 se redujeron en un 20% las denuncias presentadas en el Ministerio Público, las llamadas a una línea especial habilitada para que las mujeres reporten violencia familiar se dispararon 97%.

Estefanía Vela, directora de Intersecta, y Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, coincidieron en señalar que la reducción de denuncias en diversos delitos durante la pandemia puede obedecer, entre otras cosas, a que hay mayores dificultades para denunciar por las restricciones y los temores al contagio. Y la violencia familiar no es la excepción.

Vela subraya además que eventos como la marcha feminista del pasado 8 de marzo en la ciudad, y hechos de alto impacto como el feminicidio de Ingrid, parecen haber propiciado un incremento en las denuncias de violencia familiar al menos en la capital, lo que retrata un problema que siempre ha estado ahí pero que no siempre se denuncia.

“Pero sí, aun con ello, las denuncias marzo y abril de 2020 son superiores a los de 2019” indicó.

Leer más: Falso que 90% de llamadas de emergencia de mujeres no sean reales, como dijo AMLO

Violencia sexual y de género también

Pese al impacto de la emergencia sanitaria y la desmovilización generalizada que trajo, las denuncias por casos de violencia de genero y las de delitos sexuales también presentan un incremento este año en comparación con el pasado.

La violencia de género es toda violencia que padece una mujer por el simple hecho de serlo. Se trata de acciones en contra de su integridad, dignidad y libertad que tienen como raíz su condición de mujer.

Muchos de estos casos ocurren dentro del ámbito familiar lo que los convierte en una forma de violencia familiar, pero los datos del Sistema Nacional también reportan los casos que ocurren fuera del núcleo familiar. Esos también van en ascenso.

En el primer cuatrimestre de año se reportó la apertura de 1 mil 7 carpetas de investigación por violencia de género fuera del núcleo familiar, cifra superior a los 792 casos registrados en el mismo periodo de 2019.

Si la comparación se hace tan solo en el periodo de pandemia el incremento es todavía mas significativo: 525 casos en marzo y abril de este año contra 301 en el mismo bimestre de 2019.

Un fenómeno similar ocurre con las carpetas de investigación iniciadas por delitos sexuales, las cuales también registran un incremento este año. El balance de enero a abril de 2020 es 18 mil 275 denuncias presentadas, que equivalen a una tasa de 14.5 denuncias por cada 100 mil habitantes. Esto es un incremento superior al 10% en la incidencia de denuncias respecto al año pasado.

Y si nos enfocamos a los meses de contingencia, las cifras oficiales arrojan un total de 8 mil 958 carpetas de investigación iniciadas. Esto es llamativo ya que, aun cuando drásticamente descendió el numero de denuncias al pasar de casi 6 mil en marzo a apenas 3 mil en abril, la suma sigue siendo superior al mismo bimestre de 2019, en donde se reportaron 8 mil 511 carpetas iniciadas.

¿Qué pasa con los feminicidios?

Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en el primer cuatrimestre de este año se reportaron 314 mujeres víctimas de un feminicidio en todo el país. En comparación con el mismo periodo de 2019, en el que se registraron 321 feminicidios, se trata de una ligera reducción del 2%.

No obstante, los especialistas han señalado que si bien, el asesinato de una persona es uno de los delitos con menor subregistro, ya que de oficio se inicia una investigación, en el caso específico de los feminicidios hay que tener cuidado al interpretar las cifras.

Lo anterior ya que la clasificación de un feminicidio requiere que los fiscales responsables del caso lo cataloguen de inicio como un posible crimen de género. Esto significa que una cifra más baja o más alta de feminicidios, no necesariamente equivale a que haya mas o menos asesinatos, sino a que posiblemente se clasificaron mejor los casos.

De hecho, de acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo asesinato de mujer en México debería investigarse de forma inicial con protocolos de feminicidio, sin embargo, las fiscalías solo reconocen como crimen de género un promedio 1 de cada 5 asesinatos de mujeres.