Fiscalía de Chiapas ofrece recompensa por datos de Dylan y su captora

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas ofrece 300 mil pesos de recompensa a quien aporte información para la localización de Dylan Esaú Gómez Pérez, niño de 2 años desaparecido en Chiapas, y otros 300 mil por datos sobre una mujer identificada como Ofelia “N”, quien habría participado en la sustracción del menor de edad.

El fiscal Jorge Llaven Abarca informó que mediante la revisión de videos de cámaras de vigilancia de los negocios cercanos a la zona donde desapareció Dylan el pasado 30 de julio lograron ubicar a Ofelia “N” como participante en los hechos.

De acuerdo con la FGE, la mujer originaria del municipio de Ixtapa habría actuado en compañía de dos menores de edad.

Dylan fue sustraído de un mercado de San Cristobal de las Casas el pasado 30 de junio en un mercado de San Cristobal de las Casas, donde su familia tiene un puesto de verduras. Una niña de 11 años lo tomó la mano y se lo llevó.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, la madre de Dylan, Juana Pérez, detalló que el día en que desapareció el niño vestía un pantalón rojo y un suéter de rayas color azul, gris y negro.

"En la Fiscalía sí me brindaron el apoyo, me están ayudando, pero yo como madre ya no puedo esperar más tiempo y vengo a pedir el apoyo del presidente #AMLO para agilizar y que me dé el apoyo para encontrar a mi hijo": Juana Pérez, madre de Dylan

