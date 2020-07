Madre de Diana rechaza repentino anuncio de detención del feminicida

Lidia Florencio, que lleva 23 días de plantón frente a Palacio Nacional por el feminicidio de su hija Diana Velázquez, no acepta que después de tres años sin pistas ni avances en la investigación, la Secretaría de Gobernación (Segob) le diga que ya está detenido el presunto asesino, sin darle más detalles.

Este lunes la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, recibió a Lidia y otras familiares de víctimas de feminicidio y activistas que han estado en plantón desde el 6 de julio, y tras la reunión anunció que ya se había ejecutado orden de aprehensión contra el probable feminicida de Diana.

Entérate: Anuncian detención de presunto feminicida de Diana luego de 3 semanas de plantón de su madre frente a Palacio

Pero a su madre no le dijeron ni cómo se llama, ni cuándo lo detuvieron, ni por qué delito, porque aclararon que cayó por otra cosa y después se ordenó su aprehensión por el caso Diana.

“Yo no puedo aceptar tal declaración. Porque hemos luchado tres años, hasta el 30 de abril habíamos tenido una reunión con el Ministerio Público que tenía la carpeta de investigación de Diana, en donde seguían las cosas como todo este tiempo, no había una línea de investigación, no había absolutamente nada. Y pues de la noche a la mañana ya existe eso, que ya tienen al detenido. Por supuesto nosotros como familiares tenemos que exigirle a la Fiscalía que nos dé pruebas”, señaló este martes en un pronunciamiento.

Detalló a Animal Político que en esa última reunión con el MP apenas le dijeron que se iba a hacer una diligencia para obtener la geolocalización del teléfono de Diana en las horas posteriores a su muerte, ocurrida el 2 de julio de 2017.

Ahora en la reunión con Segob, cuando empezó a pedir más detalles sobre el detenido, en shock por la noticia, los funcionarios contestaron que la Fiscalía del Estado de México era la que tenía toda esa información, por lo que acordarían una reunión.

Entérate: Lidia sufrió el feminicidio de su hija, lleva 2 semanas de plantón y dice que no se irá hasta que la reciba AMLO

Lidia explicó que sí hay una prueba que sería definitiva de si el detenido es el culpable, ya que Diana fue violada antes de ser asesinada y se encontró el ADN. Pero hasta no estar segura, advirtió, no dejará su lucha.

“Faltan muchas cosas, que nos digan cómo llegaron a la persona esta y cotejar el perfil genético. No nos van a decir de buenas a primeras: aquí está el asesino, ya cállese. Ese fue el mensaje que nos dio, ya levante el plantón y váyase a su casa. No, nosotros no nos vamos hasta que se cumplan las demandas en general como las que pedíamos individualmente. Que se haga todo lo que se tenga que hacer para que nos digan si de verdad es el asesino de Diana. Si es el asesino, que se haga justicia, y si no es, que sigan buscando, porque yo no me voy a quedar callada, yo voy a seguir luchando para que se le haga justicia a mi hija”, aseguró.

Segob había señalado tras la reunión que las manifestantes estaban valorando retirar su campamento. Pero esta mañana, ellas dieron una versión distinta: no se irán sin compromisos por escrito y sin insistir en que que quieren reunirse directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Malú García Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señaló que acordaron que se harán mesas de trabajo para dar seguimiento a los casos de feminicidio sin resolver, ya que los funcionarios federales reconocieron que hay negligencia y corrupción en las fiscalías locales. Pero no les entregaron nada por escrito, por lo que no van a levantar el plantón hasta que vean que el compromiso es real.





