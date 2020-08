AMLO pide que video de supuestos sobornos se difunda más

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el video de exfuncionarios del Senado recibiendo dinero muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba “porque todo ese dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias y votos”.

En conferencia de prensa sostuvo que desconocía el video y que se subió de manera clandestina el domingo 16 de agosto, y nadie lo vio. “Ayer en la mañana nadie sabía, al menos yo no sabía, y poco después sale el famoso video”.

“Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambios o es otro. Se está aceptando como valido porque ha habido reacciones. Va a ser la Fiscalía la encargada de decir si es el que tiene en el expediente o es otro”, comentó el mandatario.

López Obrador acusó que el video no se ha difundido mucho y no se le está dando la importancia que tiene. Recordó que el video de René Bejarano se difundió hasta a nivel internacional y este video de los exfuncionarios vinculados al caso Lozoya apenas en las redes. Las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema”.

“Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que vean cuánto dinero se recibían, maletas, esto no son portafolios, maletas”, comentó.

En el video se exhibe a dos exempleados del Senado recibiendo bolsas con billetes de 200 y 500 para el supuesto pago de sobornos por la aprobación de la reforma energética.

En las imágenes se observa a Rafael Caraveo, exsecretario técnico del Senado, y a Guillermo Gutiérrez, quien trabajaba con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, al momento de recibir fajos de billetes.

López Obrador indicó que le gustaría que el caso Lozoya se considerara un asunto de Estado y que la Fiscalía General de la República informara todo lo que declaró el exdirector de Pemex, esto con el fin de conocer la denuncia completa.

El video fue publicado a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, supuesto hermano del exdirector de Pemex. En la descripción se lee: “Aquí se ve como se recibe dinero para contratos con PEMEX”.

Sobre el video, los abogados de Lozoya Austin, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas, negaron que el hermano del exdirector de Pemex tenga responsabilidad en la publicación del video.

Explicaron que se suplantó la identidad de Juan Jesús Lozoya a través de un canal falso de YouTube, por lo que éste presentará una denuncia ante la FGR.

La FGR confirmó que ese video no forma parte de las pruebas ni de la denuncia presentada hasta ahora por Lozoya.